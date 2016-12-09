Официально: стало известно, где пройдет «Евровидение-2017»

Новости Украины. Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» примет Киев. На днях в швейцарской Лозанне продюсеры шоу отчитались перед Европейским вещательным союзом о работе по подготовке к форуму.



Представители Украины доложили о готовности нормативно-правовой базы для организации и проведения конкурса. Также был озвучен бюджет мероприятия.



По информации Первого канала общественного телевидения Украины,

в ближайшее время общественности будет представлена творческая концепция «Евровидения-2017», в частности слоган и логотип конкурса.

В начале декабря немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что в оргкомитете конкурса обсуждают перенос «Евровидения-2017» из Киева в Москву. По информации собеседников издания, такой вариант рассматривается организаторами из-за того, что средств, выделенных Киевом на проведение конкурса, может оказаться недостаточно.

В Киеве в свою очередь назвали подобные заявления слухом.

Напомним, право принимать конкурс в 2017 году Украина получила после победы Джамалы на «Евровидении». Как конкурс едва не переехал в Австралию и почему оставил после себя много вопросов (здесь подробности).