Блогер потратил целое состояние, чтобы выиграть в лотерею. И всё равно проиграл

Чтобы поучаствовать в конкурсе и получить заветный приз, блогер Дима Масленников потратил 13 460 долларов, купив большое количество бургеров и картошки фри. Однако все траты оказались напрасными, ведь заветный подарок Дмитрий так и не получил.

На своём YouTube-канале блогер поделился видео, в котором устроил проверку «Макдональдсу» и лотерее «Монополия», где ежегодно разыгрываются денежные призы, квартиры, различные гаджеты и другие подарки.