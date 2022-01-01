Блогер потратил целое состояние, чтобы выиграть в лотерею. И всё равно проиграл
Чтобы поучаствовать в конкурсе и получить заветный приз, блогер Дима Масленников потратил 13 460 долларов, купив большое количество бургеров и картошки фри. Однако все траты оказались напрасными, ведь заветный подарок Дмитрий так и не получил.
На своём YouTube-канале блогер поделился видео, в котором устроил проверку «Макдональдсу» и лотерее «Монополия», где ежегодно разыгрываются денежные призы, квартиры, различные гаджеты и другие подарки.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Дима Масленников»
Участники конкурса должны купить одно из блюд ресторана быстрого питания и найти на упаковке стикер, на котором и будет написано, что выиграл участник. Поэтому съёмочная команда заказала более тысячи чизбургеров, около 300 порций картошки фри, наггетсов и других продуктов.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Дима Масленников»
Из-за объёмного заказа заведение временно закрылось, а все кассы перестали работать. Позже блогеру сказали, что вся еда будет распределена на несколько точек, а к вечеру продукция будет собрана работниками и отвезена к месту заказа.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Дима Масленников»
С помощью специального приложения Дмитрий проверил все упаковки. Однако результат не оправдал ожидания. Блогер выиграл всего 853 доллара, не получив при этом ни одного крупного подарка.
Кто-то тратит большую сумму денег, покупая тысячи упаковок гамбургеров, а некоторые зарабатывают тысячи долларов, продавая печенье. Узнать, как девушка разбогатела с помощью сладостей, можно здесь.