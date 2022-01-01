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Блогер потратил целое состояние, чтобы выиграть в лотерею. И всё равно проиграл

01 января 2022 16:49
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Чтобы поучаствовать в конкурсе и получить заветный приз, блогер Дима Масленников потратил 13 460 долларов, купив большое количество бургеров и картошки фри. Однако все траты оказались напрасными, ведь заветный подарок Дмитрий так и не получил.  

На своём YouTube-канале блогер поделился видео, в котором устроил проверку «Макдональдсу» и лотерее «Монополия», где ежегодно разыгрываются денежные призы, квартиры, различные гаджеты и другие подарки.  

Блогер потратил целое состояние, чтобы выиграть в лотерею. И всё равно проиграл-1

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Дима Масленников»  

Участники конкурса должны купить одно из блюд ресторана быстрого питания и найти на упаковке стикер, на котором и будет написано, что выиграл участник. Поэтому съёмочная команда заказала более тысячи чизбургеров, около 300 порций картошки фри, наггетсов и других продуктов.  

Блогер потратил целое состояние, чтобы выиграть в лотерею. И всё равно проиграл-4

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Дима Масленников»  

Из-за объёмного заказа заведение временно закрылось, а все кассы перестали работать. Позже блогеру сказали, что вся еда будет распределена на несколько точек, а к вечеру продукция будет собрана работниками и отвезена к месту заказа.  

Блогер потратил целое состояние, чтобы выиграть в лотерею. И всё равно проиграл-7

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Дима Масленников»  

С помощью специального приложения Дмитрий проверил все упаковки. Однако результат не оправдал ожидания. Блогер выиграл всего 853 доллара, не получив при этом ни одного крупного подарка.  

Кто-то тратит большую сумму денег, покупая тысячи упаковок гамбургеров, а некоторые зарабатывают тысячи долларов, продавая печенье. Узнать, как девушка разбогатела с помощью сладостей, можно здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Дима Масленников # Фотофакт

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