Прямой эфир

Девушка заработала 10 тысяч долларов. Она всего лишь продала печенье

16 марта 2021 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пользователь eBay выставил на продажу печенье. Как сообщает Cornwalllive, за два дня цена за лот возросла до огромных размеров. Владелица продала его за 10 тысяч долларов.   

Девушка заработала 10 тысяч долларов. Она всего лишь продала печенье-1

Фото: ebay.com/secars7

Думаете, в печенье было что-то особенное? А вот и нет. Это обычное малиновое песочное печенье, которое британка под ником secars7 решила продать. Начальная цена была чуть больше доллара.  

Девушка заработала 10 тысяч долларов. Она всего лишь продала печенье-4

Фото: ebay.com/secars7

Хозяйка описала свой товар. Девушка указала, что это «печенье, бывшее в использовании, которое иногда трогали, но ни разу не ели». Но она даже не ожидала, что обычная печенька привлечет такое внимание покупателей.  

Девушка заработала 10 тысяч долларов. Она всего лишь продала печенье-7

Фото: ebay.com/secars7

Два пользователя «зацепились» за лот и два дня боролись за заветную покупку. В конце концов, выиграл покупатель, который первым начал поднимать цену. Ему пришлось заплатить за выпечку 10 тысяч долларов.  

Кто-то зарабатывает, а кто-то тратит. Эти парни, например, поели на несколько тысяч долларов в ресторане повара, которого вы точно знаете. Посмотрите, сколько стоят блюда в меню (смотреть здесь).  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал
16 марта 2021 14:06

Семья превратила задний двор в настоящий восточный оазис. Посмотрите, каким он стал

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать
16 марта 2021 12:32

Парни сходили в ресторан к очень известному повару и были шокированы. Не уверены, что вы захотите там поужинать

В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок
16 марта 2021 11:29

В соцсетях появилось фото молодой мамы принцессы Дианы. Только посмотрите на этот милый снимок