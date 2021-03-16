Девушка заработала 10 тысяч долларов. Она всего лишь продала печенье

Пользователь eBay выставил на продажу печенье. Как сообщает Cornwalllive, за два дня цена за лот возросла до огромных размеров. Владелица продала его за 10 тысяч долларов.
Пользователь eBay выставил на продажу печенье. Как сообщает Cornwalllive, за два дня цена за лот возросла до огромных размеров. Владелица продала его за 10 тысяч долларов.
Фото: ebay.com/secars7
Думаете, в печенье было что-то особенное? А вот и нет. Это обычное малиновое песочное печенье, которое британка под ником secars7 решила продать. Начальная цена была чуть больше доллара.
Фото: ebay.com/secars7
Хозяйка описала свой товар. Девушка указала, что это «печенье, бывшее в использовании, которое иногда трогали, но ни разу не ели». Но она даже не ожидала, что обычная печенька привлечет такое внимание покупателей.
Фото: ebay.com/secars7
Два пользователя «зацепились» за лот и два дня боролись за заветную покупку. В конце концов, выиграл покупатель, который первым начал поднимать цену. Ему пришлось заплатить за выпечку 10 тысяч долларов.
Кто-то зарабатывает, а кто-то тратит. Эти парни, например, поели на несколько тысяч долларов в ресторане повара, которого вы точно знаете. Посмотрите, сколько стоят блюда в меню (смотреть здесь).