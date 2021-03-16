Девушка заработала 10 тысяч долларов. Она всего лишь продала печенье

Пользователь eBay выставил на продажу печенье. Как сообщает Cornwalllive, за два дня цена за лот возросла до огромных размеров. Владелица продала его за 10 тысяч долларов.

Фото: ebay.com/secars7

Думаете, в печенье было что-то особенное? А вот и нет. Это обычное малиновое песочное печенье, которое британка под ником secars7 решила продать. Начальная цена была чуть больше доллара.

Фото: ebay.com/secars7

Хозяйка описала свой товар. Девушка указала, что это «печенье, бывшее в использовании, которое иногда трогали, но ни разу не ели». Но она даже не ожидала, что обычная печенька привлечет такое внимание покупателей.

Фото: ebay.com/secars7