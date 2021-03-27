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Мужчина думал, что его кот бегает по всему району, но питомец был дома. Просто в этой схватке Джерри победил Тома

27 марта 2021 14:04
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В большинстве случаев коты оказываются сильнее крыс, ведь так устроено природой. Но в этот раз домашний питомец не смог противостоять суровому дикому грызуну. 

Как сообщает The Sun, 52-летний Энди Кинделл купил для своего кота чип, который крепится на ошейник и отслеживает местоположение животного. Эта информация передаётся на смартфон владельца питомца. 

Мужчина думал, что его кот бегает по всему району, но питомец был дома. Просто в этой схватке Джерри победил Тома -1

Фото: SWNS

Всё было хорошо до тех пор, пока 2 марта кот Алекс не вернулся домой без чипа. Было видно, что пушистый принял участие в уличном поединке. Энди решил проверить, где сейчас устройство. Выяснилось, что чип продолжает двигаться, причём хаотично и по всему району. 

Кинделл не мог понять, как такое возможно. Мужчина был уверен, что никто не стал бы ловить его кота, чтобы отобрать чип и прикрепить его к ошейнику своего питомца, ведь микросхему нельзя настроить так, чтобы она передавала сигнал на другой телефон. Кроме того, как-то раз устройство подавало сигнал прямо перед Энди, но перед мужчиной никого не было. 

Мужчина думал, что его кот бегает по всему району, но питомец был дома. Просто в этой схватке Джерри победил Тома -4

Фото: SWNS

Всё прояснила поездка к ветеринару. Врач сообщил, укусы на теле Алекса были оставлены грызуном, предположительно, крысой. Тогда Кинделл понял, что в ходе драки крыса, вероятно, съела чип. И он её не увидел, потому что зверь бегает по подземным коммуникациям. 

Кстати, ранее мы рассказывали о другой схватке, итог которой оказался неожиданным. Ласка не только не позволила цапле себя съесть, но и покусала птицу (здесь подробнее). 

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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