Мужчина думал, что его кот бегает по всему району, но питомец был дома. Просто в этой схватке Джерри победил Тома

В большинстве случаев коты оказываются сильнее крыс, ведь так устроено природой. Но в этот раз домашний питомец не смог противостоять суровому дикому грызуну. Как сообщает The Sun, 52-летний Энди Кинделл купил для своего кота чип, который крепится на ошейник и отслеживает местоположение животного. Эта информация передаётся на смартфон владельца питомца.

Фото: SWNS

Всё было хорошо до тех пор, пока 2 марта кот Алекс не вернулся домой без чипа. Было видно, что пушистый принял участие в уличном поединке. Энди решил проверить, где сейчас устройство. Выяснилось, что чип продолжает двигаться, причём хаотично и по всему району. Кинделл не мог понять, как такое возможно. Мужчина был уверен, что никто не стал бы ловить его кота, чтобы отобрать чип и прикрепить его к ошейнику своего питомца, ведь микросхему нельзя настроить так, чтобы она передавала сигнал на другой телефон. Кроме того, как-то раз устройство подавало сигнал прямо перед Энди, но перед мужчиной никого не было.

Фото: SWNS