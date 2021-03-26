Блогер нашёл дневник, который писала женщина в 1950-х. И вот как проходили дни в те времена

Покупатель увидел в комиссионном магазине дневник 1957 года. Пролистав находку, клиент понял, что его вела домохозяйка, которая заполнила книжку полностью. Дневник был куплен. После этого блогер завёл страницу в TikTok, взял ник Otherworlddesign и публикует видео, в которых рассказывает, как проходили дни обычной замужней американки Нелли из Оклахомы. И, похоже, современный человек не смог бы вынести такую скуку.

Фото: tiktok.com/@otherworlddesign (Нашёл сегодня этот старый дневник в местном комиссионном магазине)

24 сентября автору дневника было нечем заняться, поэтому она весь день ловила мух для ящерицы. 15 марта Нелли приятно провела время в компании местного шерифа и его семьи, а 17 ноября отказалась идти с подругой в супермаркет. 1 октября женщина наблюдала за свадьбой. Американка отметила, что всё было очень красочно. Только вот Нелли не уточнила, шло это по телевизору или она лично присутствовала. 6 октября Женщина вместе с подругой Вики была в лесу. Подруга сунула голову в лисью нору, а Нелли в этот момент притворилась зверем, жутко напугав Вики.

Фото: tiktok.com/@otherworlddesign (Это 1957-й. Так давно. Похоже, его вела домохозяйка)

10 февраля Нелли обратила внимание на прекрасное сияние солнца. Позже в тот же день американка изготовила тапки. 15 сентября был крайне дождливый день, поэтому большинство людей находилось дома.

Фото: tiktok.com/@otherworlddesign (Запись в дневнике: Ничего не делала весь день, только ела. Примечание автора: Честно говоря, это похоже на настроение)