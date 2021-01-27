Внук нашёл подростковое письмо дедушки бабушке. Но чтобы прочитать его, потребовалось разгадать шифр

Bobathehut сначала подумал, что что-то не так с его испанским, но потом догадался, что нужно раскрыть хитрость, тогда можно будет узнать, о чём же говорили его родственники. После проб и ошибок автор истории выяснил, что «а» заменена на «z», «b» на «y». А затем мужчина расшифровал письмо полностью.

Пользователь Reddit под ником Bobathehut нашёл письмо, которые было написано ещё в 1955 году. Оказалось, его дедушка и бабушка, когда они были подростками, обменивались письмами и придумали собственный шифр, чтобы их родители не могли ничего прочитать.

Выяснилось, что дедушка Bobathehut был ревнивым парнем и опасался, что его будущая супруга может от него уйти. Мужчина говорил, что хочет доверять своей девушке и пользоваться её доверием. Конечно, не обошлось без признания в любви, дедушка Bobathehut уверял, что ему не нужна ни одна другая девушка.

«Другие девушки влюбились в меня. Они сказали мне об этом, и я поверил им, а потом посмеялся над ними. Ты говоришь мне об этом снова и снова, но я не верю», – признался дедушка Bobathehut.

По словам мужчины, он старается не думать о том, что во время поездки в другой город его будущая супруга может влюбиться в кого-то другого. Вместо этого он предпочитает верить, что во время разлуки девушка будет скучать и влюбляться в него ещё больше. Сам же дедушка Bobathehut, пишет он, не желает влюбляться в других девушек.

«Потому что в этом случае я бы навсегда потерял самую красивую, самую милую и самую очаровательную девушку в мире, в котором я живу», – добавил мужчина.

Дедушка Bobathehut закончил письмо просьбой. Он просил девушку рассказать о её чувствах к нему.