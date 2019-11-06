Две собаки научились играть в боулинг и теперь могут выбить страйк лучше человека

Две собаки научились играть в боулинг и теперь показывают мастер-классы. Питомцы по кличке Блейк и Адам любят играть в боулинг. У них даже есть специальные футболки для этой игры, сообщает Daily Mail. Хозяева собак являются владельцами боулинг-клуба, поэтому им показалось логичным научить и своих питомцев этой игре. Собаки быстро привыкли к дорожкам.

Фото: Caters News Agency

«Поскольку мы владеем боулинг-центром, мы решили, что если собаки будут работать с нами каждый день, то они лучше узнают, как играть в боулинг». Когда Блейку было 11 недели, то его научили отталкивать мяч от детской рампы для боулинга. Спустя 20 минут после того, как питомцу показали этот трюк, он уже его повторял. Поэтому как только семья завела Адама, то было решено научить и его.

Фото: Caters