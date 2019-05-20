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Без еды и воды. Полуторагодовалый ребёнок провёл в лесу 4 дня и выжил

20 мая 2019 12:08
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Новости США. В штате Кентукки потерявшийся 12 мая 22-месячный малыш провёл в лесу четыре дня и остался жив.  

Как сообщает Metro, отец ребёнка после его пропажи подумал, что мальчика похитили. Четыре дня спасатели вели поиск в лесах на окрестных склонах. В поисковой операции были задействованы вертолёты, собаки и беспилотные летательные аппараты с тепловизорами.  

Ребёнок был обнаружен 15 мая на расстоянии 1,5 км от дома. Спасатели услышали детский плач у подножия склона, после чего достали малыша при помощи корзины и тросов. Мальчик незамедлительно был доставлен в медучреждение.  

Без еды и воды. Полуторагодовалый ребёнок провёл в лесу 4 дня и выжил-1

Фото: Magoffin Co. Sheriff Department / WYMT  

На момент обнаружения ребёнок был в «удивительно хорошем состоянии», хотя ожидалось, что у него будет обезвоживание.  

Родственники спасённого предположили, что он мог выбраться из дома через чёрный ход.  

В этом году мы рассказывали про ещё одну историю спасения с благополучным исходом. После взрыва в десятиэтажке в Магнитогорске был спасён из-под завалов 11-месячный ребёнок. 

Примерно через полтора месяца малыш был выписан из больницы – здесь подробнее.  

# Спасение # калейдоскоп

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