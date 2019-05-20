Без еды и воды. Полуторагодовалый ребёнок провёл в лесу 4 дня и выжил

Новости США. В штате Кентукки потерявшийся 12 мая 22-месячный малыш провёл в лесу четыре дня и остался жив.

Как сообщает Metro, отец ребёнка после его пропажи подумал, что мальчика похитили. Четыре дня спасатели вели поиск в лесах на окрестных склонах. В поисковой операции были задействованы вертолёты, собаки и беспилотные летательные аппараты с тепловизорами.

Ребёнок был обнаружен 15 мая на расстоянии 1,5 км от дома. Спасатели услышали детский плач у подножия склона, после чего достали малыша при помощи корзины и тросов. Мальчик незамедлительно был доставлен в медучреждение.