Малыш провёл под завалами сутки: в Магнитогорске спасён 11-месячный ребёнок

Новости России. Днём 1 января под завалами в Магнитогорске обнаружен живым 11-месячный малыш. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Фото: МЧС России

«Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», – говорится в сообщении.

Фото: МЧС России