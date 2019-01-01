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Малыш провёл под завалами сутки: в Магнитогорске спасён 11-месячный ребёнок

01 января 2019 12:53
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Новости России. Днём 1 января под завалами в Магнитогорске обнаружен живым 11-месячный малыш. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.  

Малыш провёл под завалами сутки: в Магнитогорске спасён 11-месячный ребёнок-1

Фото: МЧС России  

«Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», – говорится в сообщении.  

Малыш провёл под завалами сутки: в Магнитогорске спасён 11-месячный ребёнок-4

Фото: МЧС России  

Согласно полученной ранее информации, 31 декабря в одной из десятиэтажек Магнитогорска взорвался бытовой газ, что привело к частичному разрушению здания. 

Спасатели извлекли из-под завалов восемь тел – подробности здесь.  

# Спасение # Борис Дубровский

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