Малыш провёл под завалами сутки: в Магнитогорске спасён 11-месячный ребёнок

Новости России. Днём 1 января под завалами в Магнитогорске обнаружен живым 11-месячный малыш. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Новости России. Днём 1 января под завалами в Магнитогорске обнаружен живым 11-месячный малыш. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Фото: МЧС России
«Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребёнка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», – говорится в сообщении.
Фото: МЧС России
Согласно полученной ранее информации, 31 декабря в одной из десятиэтажек Магнитогорска взорвался бытовой газ, что привело к частичному разрушению здания.
Спасатели извлекли из-под завалов восемь тел – подробности здесь.