«Вам действительно пора увольняться?» Эксперт назвал 6 признаков, которые указывают на это
Миллионы людей покидают свои рабочие места каждый месяц. Кто-то подыскал для себя новое место, кто-то ушел в никуда. Как же понять, пришло ли время найти новую работу?
«У многих из нас бывают плохие дни, мы можем не любить свою работу и испытывать неприязнь к руководству или коллегам. Совсем другой вопрос – значит ли все это, что вам действительно пора увольняться?» – заявляет Эми Галло, эксперт в области трудоустройства.
Как сообщает CNN International, важно узнать, как давно возникли проблемы на работе, чем именно вы недовольны, чтобы понять, являются ли эти сложности временными либо перемен не избежать и необходимо двигаться дальше. Вот несколько признаков того, что пора искать новую работу.
Вы не видите никаких изменений
Трудно быть мотивированным и продуктивным, когда понимаете, что для вас нет никакого развития. В этот пункт можно также отнести отсутствие карьерного роста и повышения зарплаты, неинтересные задачи или отсутствие возможностей для освоения новых навыков. А долгие обещания начальника о новой должности или стажировке для повышения квалификации только вызывают большую безнадежность.
Серьезные проблемы с руководством
Тут речь идет не просто о несогласии в чем-то с вашим директором, а о конфликтах, отсутствии доверия и поддержки. Сложно существовать в среде, когда вы постоянно контролируете свою речь, подвергаетесь критике и оценке, будто бы вы под микроскопом – все это мешает карьерному росту.
Вы постоянно откладываете дела на потом
Всем иногда хочется прокрастинировать, но если вы постоянно выполняете задания в последний момент – это уже серьезный сигнал. В этом случае качество работы сводиться к «хорошо, что вообще сделал», вместо «я хочу получить хороший результат от своей работы».
Рабочая атмосфера
Обстановка на работе также очень важна и играет свою роль в продуктивности и вовлеченности. К примеру, у вас существует четкое разграничение между рабочим и личным временем, а ваш начальник может позвонить вам в любое время суток. И это может быть причиной выгорания. Кроме того, подчиненные должны ощущать поддержку и быть в безопасности на работе, понимать, что компании не все равно на их потребности.
Подыскиваете другое место
Испытывая неудовлетворенность своим нынешним положением, начинаете поиск других возможностей. Внезапно замечаете новые вакансии, и ваша текущая работа уже отходит на второй план.
Изменилось отношение к работе
Как часто вы ловите себя на закатывании глаз, тяжелых вздохах, ворчании на рабочем месте, на мысли, что вы недовольны всеми аспектами своей работы? Вам не нравится туда ходить, садиться за свое рабочее место и думать «неужели мне приходиться все это делать»? Вы уже не вкладываетесь в рабочий процесс как раньше? Это верные признаки того, что пока искать другую работу.
Кстати, ранее мы рассказывали о работе, которую точно следовало поменять. Девушка получила крупную сумму в благодарность от клиентов и была уволена (здесь подробнее).