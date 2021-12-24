«Вам действительно пора увольняться?» Эксперт назвал 6 признаков, которые указывают на это

Миллионы людей покидают свои рабочие места каждый месяц. Кто-то подыскал для себя новое место, кто-то ушел в никуда. Как же понять, пришло ли время найти новую работу? «У многих из нас бывают плохие дни, мы можем не любить свою работу и испытывать неприязнь к руководству или коллегам. Совсем другой вопрос – значит ли все это, что вам действительно пора увольняться?» – заявляет Эми Галло, эксперт в области трудоустройства. Как сообщает CNN International, важно узнать, как давно возникли проблемы на работе, чем именно вы недовольны, чтобы понять, являются ли эти сложности временными либо перемен не избежать и необходимо двигаться дальше. Вот несколько признаков того, что пора искать новую работу.

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Вы не видите никаких изменений Трудно быть мотивированным и продуктивным, когда понимаете, что для вас нет никакого развития. В этот пункт можно также отнести отсутствие карьерного роста и повышения зарплаты, неинтересные задачи или отсутствие возможностей для освоения новых навыков. А долгие обещания начальника о новой должности или стажировке для повышения квалификации только вызывают большую безнадежность. Серьезные проблемы с руководством Тут речь идет не просто о несогласии в чем-то с вашим директором, а о конфликтах, отсутствии доверия и поддержки. Сложно существовать в среде, когда вы постоянно контролируете свою речь, подвергаетесь критике и оценке, будто бы вы под микроскопом – все это мешает карьерному росту.

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Вы постоянно откладываете дела на потом Всем иногда хочется прокрастинировать, но если вы постоянно выполняете задания в последний момент – это уже серьезный сигнал. В этом случае качество работы сводиться к «хорошо, что вообще сделал», вместо «я хочу получить хороший результат от своей работы». Рабочая атмосфера Обстановка на работе также очень важна и играет свою роль в продуктивности и вовлеченности. К примеру, у вас существует четкое разграничение между рабочим и личным временем, а ваш начальник может позвонить вам в любое время суток. И это может быть причиной выгорания. Кроме того, подчиненные должны ощущать поддержку и быть в безопасности на работе, понимать, что компании не все равно на их потребности.

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