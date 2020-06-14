Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после
Визажист Arber Bytyqi до неузнаваемости преображает девушек, которые приходят к нему сделать макияж.
Свои работы Арбер публикует в Instagram. У визажиста более 350 тысяч подписчиков. Специализация мастера – яркие и гламурные образы, свадебные макияжи.
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua
Хотя визажист отмечал в интервью, что если девушка будет хотеть естественный макияж на мероприятие, то ему не составит труда его выполнить.
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua
Особенно популярными фото в профиле Арбера являются снимки девушек до и после макияжа, на которых видно, как мастер перевоплотил клиентку.
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua
Сам визажист увлекается макияжем с детства. Студия Арбера очень популярна, у него более тысячи заказов в год.
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua
Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua
Мастер призывает девушек не бояться экспериментов с макияжем, потому что только так можно узнать особенности своего лица. А если что-то не понравится, то можно просто смыть образ.
Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после (смотрите здесь).