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Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после

14 июня 2020 14:57
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Визажист Arber Bytyqi до неузнаваемости преображает девушек, которые приходят к нему сделать макияж.  

Свои работы Арбер публикует в Instagram. У визажиста более 350 тысяч подписчиков. Специализация мастера – яркие и гламурные образы, свадебные макияжи.  

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после -1

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после -3

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Хотя визажист отмечал в интервью, что если девушка будет хотеть естественный макияж на мероприятие, то ему не составит труда его выполнить.  

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после -6

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после -8

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Особенно популярными фото в профиле Арбера являются снимки девушек до и после макияжа, на которых видно, как мастер перевоплотил клиентку.    

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после -11

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после -13

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Сам визажист увлекается макияжем с детства. Студия Арбера очень популярна, у него более тысячи заказов в год.

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после -16

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после -18

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Мастер призывает девушек не бояться экспериментов с макияжем, потому что только так можно узнать особенности своего лица. А если что-то не понравится, то можно просто смыть образ.   

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после (смотрите здесь).   

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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