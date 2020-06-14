Как макияж меняет девушек. Визажист показал фото до и после

Визажист Arber Bytyqi до неузнаваемости преображает девушек, которые приходят к нему сделать макияж. Свои работы Арбер публикует в Instagram. У визажиста более 350 тысяч подписчиков. Специализация мастера – яркие и гламурные образы, свадебные макияжи.

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Хотя визажист отмечал в интервью, что если девушка будет хотеть естественный макияж на мероприятие, то ему не составит труда его выполнить.

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Особенно популярными фото в профиле Арбера являются снимки девушек до и после макияжа, на которых видно, как мастер перевоплотил клиентку.

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Сам визажист увлекается макияжем с детства. Студия Арбера очень популярна, у него более тысячи заказов в год.

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua

Фото: instagram.com/arber_bytyqi_mua