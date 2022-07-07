Прямой эфир

Бергамот эффективен в подавлении коронавируса. Неожиданное заявление сделали учёные из Китая

07 июля 2022 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Один из компонентов, который входит в состав растения бергамот, может воздействовать и подавлять инфекцию коронавируса. Об этом заявили ученые из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая.

Бергамот эффективен в подавлении коронавируса. Неожиданное заявление сделали учёные из Китая-1


Фото: foodandmood.com.ua

Речь идет о химическом соединении бергамоттин, который содержится в кожуре и мякоти плодов бергамота, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Shenzhen Daily. Ученые считают, что вещество может подавлять COVID-19, в том числе штаммы «альфа» и «бета». Это объясняется тем, что бергамоттин влиял на некоторые этапы жизненного цикла вируса и препятствовал проникновению в клетки-хозяева.

Бергамот эффективен в подавлении коронавируса. Неожиданное заявление сделали учёные из Китая-4


Фото: МИА «Казинформ»

В ходе испытаний на хомяках выяснилось, что введение указанного компонента в определенных дозах, снижало вирусную нагрузку в носоглотке и тканях легких животных. Более того, после эксперимента у хомяков улучшилось общее состояние, снизились повреждения в легких и уменьшилась потеря веса.

Читайте также:

«Поражается центр аппетита». Как коронавирус может повлиять на ЖКТ?

«Восстанавливается до полугода и даже больше». Почему из-за коронавируса могут пропасть вкусовые рецепторы?

В мире за время пандемии коронавируса стало на 600 миллиардеров больше

# Коронавирус # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я поняла, что он относится ко мне, как к ребёнку, и мне пора бежать из этих отношений». Девушка бросила парня из-за подарка
07 июля 2022 09:49

«Я поняла, что он относится ко мне, как к ребёнку, и мне пора бежать из этих отношений». Девушка бросила парня из-за подарка

Приехал к родителям, а попал в Африку. Как парень не мог ужиться в одном доме с сурикатом?
06 июля 2022 15:28

Приехал к родителям, а попал в Африку. Как парень не мог ужиться в одном доме с сурикатом?

Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова
06 июля 2022 13:35

Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова