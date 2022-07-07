Бергамот эффективен в подавлении коронавируса. Неожиданное заявление сделали учёные из Китая

Новости Китая. Один из компонентов, который входит в состав растения бергамот, может воздействовать и подавлять инфекцию коронавируса. Об этом заявили ученые из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая.



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Речь идет о химическом соединении бергамоттин, который содержится в кожуре и мякоти плодов бергамота, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Shenzhen Daily. Ученые считают, что вещество может подавлять COVID-19, в том числе штаммы «альфа» и «бета». Это объясняется тем, что бергамоттин влиял на некоторые этапы жизненного цикла вируса и препятствовал проникновению в клетки-хозяева.