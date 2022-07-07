«Я поняла, что он относится ко мне, как к ребёнку, и мне пора бежать из этих отношений». Девушка бросила парня из-за подарка

Пока некоторые девушки с нетерпением ждут букет полевых ромашек от своего молодого человека, кто-то расстаётся со второй половинкой из-за украшения. Это и сделала блогерша Анна.
В своём TikTok девушка рассказала, что её парень решил подарить серебряное украшение. Сюрприз настолько не понравился тиктокерше, что она решила разорвать отношения. Оказалось, её разочаровал узор ювелирного продукта.
Фото: tiktok.com/@enina.24
«Именно после этого я поняла, что он относится ко мне, как к ребёнку, и мне пора бежать из этих отношений. Это последствия наших отношений, если быть точнее, его подарки. Это серебряный браслет со звёздочками. Вы можете сказать: в чём проблема? Но, если для вас нет проблемы, я соболезную вашему плохому вкусу на ювелирку», – поделилась Анна в видео.
Девушка возмущена, что парень не подобрал ей что-то получше. В своём видео она упомянула, что предпочитает дорогие украшения, а такой подарок её не устраивает. В комментариях под роликом люди возмущены таким поведением девушки, а некоторые считают, что она просто шутит. Однако такая история помогла Анне стать популярной. Её историю с неудачным подарком посмотрели почти три миллиона пользователей.
Фото: instagram.com/enina.24
А если вы не хотите рисковать с подарком и решили просто позвать вторую половинку на свидание, то предлагаем прочитать следующую статью, в которой мы рассказывали, какие места идеально подойдут для приятного времяпрепровождения, – подробности здесь.