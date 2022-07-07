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«Я поняла, что он относится ко мне, как к ребёнку, и мне пора бежать из этих отношений». Девушка бросила парня из-за подарка

07 июля 2022 09:49
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Пока некоторые девушки с нетерпением ждут букет полевых ромашек от своего молодого человека, кто-то расстаётся со второй половинкой из-за украшения. Это и сделала блогерша Анна.  

В своём TikTok девушка рассказала, что её парень решил подарить серебряное украшение. Сюрприз настолько не понравился тиктокерше, что она решила разорвать отношения. Оказалось, её разочаровал узор ювелирного продукта.  

«Я поняла, что он относится ко мне, как к ребёнку, и мне пора бежать из этих отношений». Девушка бросила парня из-за подарка-1

Фото: tiktok.com/@enina.24  

«Именно после этого я поняла, что он относится ко мне, как к ребёнку, и мне пора бежать из этих отношений. Это последствия наших отношений, если быть точнее, его подарки. Это серебряный браслет со звёздочками. Вы можете сказать: в чём проблема? Но, если для вас нет проблемы, я соболезную вашему плохому вкусу на ювелирку», – поделилась Анна в видео.  

Девушка возмущена, что парень не подобрал ей что-то получше. В своём видео она упомянула, что предпочитает дорогие украшения, а такой подарок её не устраивает. В комментариях под роликом люди возмущены таким поведением девушки, а некоторые считают, что она просто шутит. Однако такая история помогла Анне стать популярной. Её историю с неудачным подарком посмотрели почти три миллиона пользователей.  

«Я поняла, что он относится ко мне, как к ребёнку, и мне пора бежать из этих отношений». Девушка бросила парня из-за подарка-4

Фото: instagram.com/enina.24  

А если вы не хотите рисковать с подарком и решили просто позвать вторую половинку на свидание, то предлагаем прочитать следующую статью, в которой мы рассказывали, какие места идеально подойдут для приятного времяпрепровождения, – подробности здесь.  

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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