«Беременный» Адам Левин: солист Maroon 5 опубликовал необычное селфи с женой

Новости США. Лидер Maroon 5 пошутил и опубликовал в Instagram фото с выпяченным животом. Рядом стоит его жена, модель Victoria’s Secret, которая решила показать всем свой животик – девушка на 20-ой неделе беременности.

Адам Левин (подпись к фото в Instagram):

На 20 неделе наконец виден живот! #ятожебеременный

В выпуске вечернего шоу Джимми Фэлонна еще 28 апреля Левин рассказал, что необычайно взволнован беременностью жены, и поделился новостью: у них будет девочка. Также Адам выдал тайну о специфическом аппетите своей супруги во время беременности.

Адам Левин:

Она ест невероятное количество арбуза! Знаете, у беременных женщин часто вспыхивает абсолютно внезапное желание съесть что-нибудь. В нашем случае это были тонны арбуза.

Свадьба Адама и Бехани состоялась в июле 2014 года.

Пара ожидает своего первенца к сентябрю.

Перевод с People.com: Светлана Воропай