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«Беременный» Адам Левин: солист Maroon 5 опубликовал необычное селфи с женой

11 мая 2016 11:10
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Новости США. Лидер Maroon 5 пошутил и опубликовал в Instagram фото с выпяченным животом. Рядом стоит его жена, модель Victoria’s Secret, которая решила показать всем свой животик – девушка на 20-ой неделе беременности.

Адам Левин (подпись к фото в Instagram):
На 20 неделе наконец виден живот! #ятожебеременный

В выпуске вечернего шоу Джимми Фэлонна еще 28 апреля Левин рассказал, что необычайно взволнован беременностью жены, и поделился новостью: у них будет девочка. Также Адам выдал тайну о специфическом аппетите своей супруги во время беременности.

Адам Левин:
Она ест невероятное количество арбуза! Знаете, у беременных женщин часто вспыхивает абсолютно внезапное желание съесть что-нибудь. В нашем случае это были тонны арбуза.

Свадьба Адама и Бехани состоялась в июле 2014 года. 

Пара ожидает своего первенца к сентябрю.

Перевод с People.com: Светлана Воропай 

# Звезды # калейдоскоп # Фотография

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