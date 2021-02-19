Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!

За белоснежными лесами, заснеженными полями, на хуторе близ столицы живет настоящий волшебник. В его руках даже холодная сталь превращается в аленький цветочек.

Гарный хлопец – мастер на все руки. Местный Вакула – кузнец в четвертом поколении. В железные оковы страсти к кузнечному делу он попал еще мальчишкой, а сегодня его творения украшают лучшие хоромы Ингушетии, России и Казахстана. За призрачными черевичками для любимых мы и отправились к ремесленнику.

Владимир Статкевич, кузнец:

Это угольный горн. При определенной температуре металл имеет свойство перегорать, если надо быстро, можно сделать вот так. Вероника Макаревич:

Это у вас как плита? Владимир Статкевич:

Да. Сюда мы уже приходим с подготовленной информацией, мы изначально что-то прорисовали, сняли размеры.

Шлейф-машинки, сварочное оборудование, это наковальня, ручник, молотки для определенного типа работ. Это просто разгонять металл, вещи, которые для определенной формовки более тонкие с шариками. У меня все молотки самодельные.

Владимир – маститый кутюрье. Один взмах карандашом и вот эскиз превращается в кованую скульптуру. Ювелирная работа! Владимир Статкевич:

Это подкладки, какие-то наставки под молот самодельный, чтобы лапки либо это какая-то обтяжка была более фигуристой. Мы сделали стандартное начало деталюшки.

Растопить железное сердце Гефеста не всем по зубам. Но мы раскусили секрет таинственного ритуала. Все дело в точных науках: физика плюс химия. Владимир Статкевич:

Есть еще хитрость, получается вот такая скрутка.

В огненном танце рождаются дворцовые статуи в стиле барокко, фигуры духа модерн восстают из пепла, а раскаленная сакура застывает на китайский манер. Кузнецу покорны все грани искусства. Чтобы воротить груды железа, нужна силушка богатырская. Но девичьи чары творят чудеса.

Владимир Статкевич:

Девушки достаточно хорошо сейчас пробивают себе везде дорогу. Упорство, а все остальное с опытом приходит. Мария Кронда:

И сегодня мы это в очередной раз докажем. Владимир Статкевич:

Один удар – переворот, удар – переворот, удар – переворот.

Но как водится ни одна Диканька не обходится без чертовщины. Там, где плавится сталь, совершается настоящее колдовство. И даже мы оказались в его власти.

Магия и никакого мошенничества. Мы наворожили заветный гостинец для суженых. Владимир Статкевич:

Вот, дорогие девушки, мужской букет готов.