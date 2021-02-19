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Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!

19 февраля 2021 08:49
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За белоснежными лесами, заснеженными полями, на хуторе близ столицы живет настоящий волшебник. В его руках даже холодная сталь превращается в аленький цветочек.  

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-1

Гарный хлопец – мастер на все руки. Местный Вакула – кузнец в четвертом поколении. В железные оковы страсти к кузнечному делу он попал еще мальчишкой, а сегодня его творения украшают лучшие хоромы Ингушетии, России и Казахстана. За призрачными черевичками для любимых мы и отправились к ремесленнику.  

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-4

Владимир Статкевич, кузнец:  
Это угольный горн. При определенной температуре металл имеет свойство перегорать, если надо быстро, можно сделать вот так.  

Вероника Макаревич:    
Это у вас как плита?  

Владимир Статкевич:  
Да. Сюда мы уже приходим с подготовленной информацией, мы изначально что-то прорисовали, сняли размеры.  

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-7

Шлейф-машинки, сварочное оборудование, это наковальня, ручник, молотки для определенного типа работ. Это просто разгонять металл, вещи, которые для определенной формовки более тонкие с шариками. У меня все молотки самодельные.

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-10

Владимир – маститый кутюрье. Один взмах карандашом и вот эскиз превращается в кованую скульптуру. Ювелирная работа!

Владимир Статкевич:  
Это подкладки, какие-то наставки под молот самодельный, чтобы лапки либо это какая-то обтяжка была более фигуристой.  

Мы сделали стандартное начало деталюшки.  

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-13

Растопить железное сердце Гефеста не всем по зубам. Но мы раскусили секрет таинственного ритуала. Все дело в точных науках: физика плюс химия.  

Владимир Статкевич:
Есть еще хитрость, получается вот такая скрутка.

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-16

В огненном танце рождаются дворцовые статуи в стиле барокко, фигуры духа модерн восстают из пепла, а раскаленная сакура застывает на китайский манер. Кузнецу покорны все грани искусства. Чтобы воротить груды железа, нужна силушка богатырская. Но девичьи чары творят чудеса. 

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-19

Владимир Статкевич:  
Девушки достаточно хорошо сейчас пробивают себе везде дорогу. Упорство, а все остальное с опытом приходит.

Мария Кронда:   
И сегодня мы это в очередной раз докажем.  

Владимир Статкевич:  
Один удар – переворот, удар – переворот, удар – переворот.  

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-22

Но как водится ни одна Диканька не обходится без чертовщины. Там, где плавится сталь, совершается настоящее колдовство. И даже мы оказались в его власти.  

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-25

Магия и никакого мошенничества. Мы наворожили заветный гостинец для суженых.  

Владимир Статкевич:  
Вот, дорогие девушки, мужской букет готов.  

Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!-28

Мария Кронда:  
Спасибо большое, Владимир! Такая красота!

Вероника Макаревич:  
Ну, что к празднику готовы.  

# Необычное # калейдоскоп # Мария Кронда # Вероника Макаревич # Владимир Статкевич # Фотофакт # общество

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