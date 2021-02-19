Белорус создаёт букеты из металла. Посмотрите, какая красота!

За белоснежными лесами, заснеженными полями, на хуторе близ столицы живет настоящий волшебник. В его руках даже холодная сталь превращается в аленький цветочек.
За белоснежными лесами, заснеженными полями, на хуторе близ столицы живет настоящий волшебник. В его руках даже холодная сталь превращается в аленький цветочек.
Гарный хлопец – мастер на все руки. Местный Вакула – кузнец в четвертом поколении. В железные оковы страсти к кузнечному делу он попал еще мальчишкой, а сегодня его творения украшают лучшие хоромы Ингушетии, России и Казахстана. За призрачными черевичками для любимых мы и отправились к ремесленнику.
Владимир Статкевич, кузнец:
Это угольный горн. При определенной температуре металл имеет свойство перегорать, если надо быстро, можно сделать вот так.
Вероника Макаревич:
Это у вас как плита?
Владимир Статкевич:
Да. Сюда мы уже приходим с подготовленной информацией, мы изначально что-то прорисовали, сняли размеры.
Шлейф-машинки, сварочное оборудование, это наковальня, ручник, молотки для определенного типа работ. Это просто разгонять металл, вещи, которые для определенной формовки более тонкие с шариками. У меня все молотки самодельные.
Владимир – маститый кутюрье. Один взмах карандашом и вот эскиз превращается в кованую скульптуру. Ювелирная работа!
Владимир Статкевич:
Это подкладки, какие-то наставки под молот самодельный, чтобы лапки либо это какая-то обтяжка была более фигуристой.
Мы сделали стандартное начало деталюшки.
Растопить железное сердце Гефеста не всем по зубам. Но мы раскусили секрет таинственного ритуала. Все дело в точных науках: физика плюс химия.
Владимир Статкевич:
Есть еще хитрость, получается вот такая скрутка.
В огненном танце рождаются дворцовые статуи в стиле барокко, фигуры духа модерн восстают из пепла, а раскаленная сакура застывает на китайский манер. Кузнецу покорны все грани искусства. Чтобы воротить груды железа, нужна силушка богатырская. Но девичьи чары творят чудеса.
Владимир Статкевич:
Девушки достаточно хорошо сейчас пробивают себе везде дорогу. Упорство, а все остальное с опытом приходит.
Мария Кронда:
И сегодня мы это в очередной раз докажем.
Владимир Статкевич:
Один удар – переворот, удар – переворот, удар – переворот.
Но как водится ни одна Диканька не обходится без чертовщины. Там, где плавится сталь, совершается настоящее колдовство. И даже мы оказались в его власти.
Магия и никакого мошенничества. Мы наворожили заветный гостинец для суженых.
Владимир Статкевич:
Вот, дорогие девушки, мужской букет готов.
Мария Кронда:
Спасибо большое, Владимир! Такая красота!
Вероника Макаревич:
Ну, что к празднику готовы.