Прямой эфир

А вы умеете готовить идеальные блины? Популярный повар поделился рецептом

18 февраля 2021 13:17
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После наступления определённого возраста большинство людей сталкивается с необходимостью научиться готовить. Одним из относительно простых и вкусных блюд являются блины. 

Многие знаменитые шеф-повара имеют свои секреты для приготовления вкусных блинов. В этот раз британский повар Джейми Оливер рассказал несколько хитростей. На своём YouTube-канале кулинар поделился четырьмя рецептами приготовления блинов, однако мы обратим внимание на самый простой способ. 

А вы умеете готовить идеальные блины? Популярный повар поделился рецептом-1

Фото: instagram.com/jamieoliver 

Итак, чтобы приготовить блины, нам понадобятся: стакан молока, полтора стакана муки, три куриных яйца и щепотка соли. 

Помещаем ингредиенты в ёмкость. Джейми делает это в такой последовательности: мука, молоко, яйца и соль. Далее нужно вымешивать венчиком до тех пор, пока не исчезнут комочки. Консистенция должна получиться немного густоватой, если печь «пухлые» блины. Если печь обычные блины, то жидкой. 

А вы умеете готовить идеальные блины? Популярный повар поделился рецептом-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Jamie Oliver 

Когда комки растворятся, нужно отодвинуть ёмкость с получившейся массой в сторону и дать смеси немного постоять. В то же время следует подготовить сковороду. Её нужно тщательно смазать сливочным маслом, чтобы в дальнейшем блины не прилипали к поверхности сковороды. 

А вы умеете готовить идеальные блины? Популярный повар поделился рецептом-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Jamie Oliver 

Когда сковорода достаточно нагреется, в центр следует вылить смесь, а затем поднять сковороду и повращать ею, чтобы масса равномерно распределилась. Затем нужно ожидать около минуты, перевернуть блин и подождать ещё минуту. Далее блин снимается со сковороды и употребляется в пищу. 

А вы умеете готовить идеальные блины? Популярный повар поделился рецептом-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Jamie Oliver 

Кстати, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из тех продуктов, которые почти всегда под рукой. Вот пять простых и не очень рецептов – здесь подробности.  

# Рецепты # калейдоскоп # Джейми Оливер # Фотофакт

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