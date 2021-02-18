А вы умеете готовить идеальные блины? Популярный повар поделился рецептом

После наступления определённого возраста большинство людей сталкивается с необходимостью научиться готовить. Одним из относительно простых и вкусных блюд являются блины. Многие знаменитые шеф-повара имеют свои секреты для приготовления вкусных блинов. В этот раз британский повар Джейми Оливер рассказал несколько хитростей. На своём YouTube-канале кулинар поделился четырьмя рецептами приготовления блинов, однако мы обратим внимание на самый простой способ.

Фото: instagram.com/jamieoliver

Итак, чтобы приготовить блины, нам понадобятся: стакан молока, полтора стакана муки, три куриных яйца и щепотка соли. Помещаем ингредиенты в ёмкость. Джейми делает это в такой последовательности: мука, молоко, яйца и соль. Далее нужно вымешивать венчиком до тех пор, пока не исчезнут комочки. Консистенция должна получиться немного густоватой, если печь «пухлые» блины. Если печь обычные блины, то жидкой.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Jamie Oliver

Когда комки растворятся, нужно отодвинуть ёмкость с получившейся массой в сторону и дать смеси немного постоять. В то же время следует подготовить сковороду. Её нужно тщательно смазать сливочным маслом, чтобы в дальнейшем блины не прилипали к поверхности сковороды.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Jamie Oliver

Когда сковорода достаточно нагреется, в центр следует вылить смесь, а затем поднять сковороду и повращать ею, чтобы масса равномерно распределилась. Затем нужно ожидать около минуты, перевернуть блин и подождать ещё минуту. Далее блин снимается со сковороды и употребляется в пищу.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Jamie Oliver