Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку

20-летняя София Уилкокс сделала трогательный подарок своему отчиму, Брайану Сандуски. Девушка подготовила коллаж из записок, которые он прикреплял к ее двери в детстве.

Фото: Kennedy News / Sophia Wilcox

Как сообщает Daily Mail, студентка сохранила абсолютно все сообщения, чтобы однажды показать своему отчиму, как много для нее значит его поддержка. София сняла этот трогательный момент на видео, а позже написала в Twitter: «Во время учебы в средней школе отчим каждый день оставлял записку на моей двери, чтобы вдохновлять меня. С тех пор прошло шесть лет. Сегодня я отдаю ему эти записи. #Сднемотца».

Фото: Kennedy News / Sophia Wilcox

Мужчина заплакал, получив такой подарок от своей падчерицы. Видеоролик с Брайаном набрал более ста тысяч просмотров. После того, как очаровательное видео стало вирусным, София сказала: «Он был переполнен эмоциями. Он понятия не имел, что я сохранила записи. Я берегла эти записки, потому что они помогали мне чувствовать любовь и заботу отчима».

Фото: Kennedy News / Sophia Wilcox