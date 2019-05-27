Лунный календарь на 28 мая: пересаживаем растения и лечим глаза

28 мая – 24-ый лунный день. В человеке просыпаются большая сила и энергия. Бездельничать в это время противопоказано. Стоит начинать глобальные долговечные проекты – по легенде, даже закладывать знаменитые пирамиды в Древнем Египте начали именно в эти сутки.

28 мая – сильная магнитная буря. Как она отразится на вас

На работе этот день хорош для бесед с кадрами – полезным будет, к примеру, объяснить обязанности подчинённым. Из бытовых дел успешными будут садово-огородные работы. В частности, благоприятное время для пересадки плодовых растений.

В плане здоровья в эти сутки полезны физические упражнения с максимальной нагрузкой. Удачными будут лечение и профилактика болезней глаз.