Прямой эфир

Лунный календарь на 28 мая: пересаживаем растения и лечим глаза

27 мая 2019 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

28 мая – 24-ый лунный день. В человеке просыпаются большая сила и энергия. Бездельничать в это время противопоказано. Стоит начинать глобальные долговечные проекты – по легенде, даже закладывать знаменитые пирамиды в Древнем Египте начали именно в эти сутки.

28 мая – сильная магнитная буря. Как она отразится на вас

На работе этот день хорош для бесед с кадрами – полезным будет, к примеру, объяснить обязанности подчинённым. Из бытовых дел успешными будут садово-огородные работы. В частности, благоприятное время для пересадки плодовых растений.

В плане здоровья в эти сутки полезны физические упражнения с максимальной нагрузкой. Удачными будут лечение и профилактика болезней глаз.

Лунный календарь на 28 мая: пересаживаем растения и лечим глаза-1

Из еды предпочтите мясо и острые приправы, особенно красный перец. Также стоит поесть сухофрукты и орехи.

# Лунный календарь # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Готовились к выступлению в одной гримерке. Верка Сердючка рассказала о встрече с Мадонной на «Евровидении»
27 мая 2019 12:10

Готовились к выступлению в одной гримерке. Верка Сердючка рассказала о встрече с Мадонной на «Евровидении»

Ревность: почему она появляется и как с ней бороться?
27 мая 2019 06:56

Ревность: почему она появляется и как с ней бороться?

Как не толстеть во время отпуска? Учёные придумали лёгкий способ
26 мая 2019 13:21

Как не толстеть во время отпуска? Учёные придумали лёгкий способ