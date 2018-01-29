Бейонсе, Леди Гага, Пинк: лучшие образы звезд на юбилейной церемонии «Грэмми»

Новости США. В Нью-Йорке прошла церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми» в юбилейный 60 раз.

Основным победителем в нынешнем году стал Бруно Марс. Он получил награды в основных категориях – «Альбом года», «Песня года» и «Запись года».

Среди лауреатов премии в нынешнем году также Кендрик Ламар, Рианна, Эд Ширан.

Удивлением вечера стало то, что рэпер Jay-Z не получил ни одну из статуэток, хотя был номинирован в восьми категориях. Эта новость стала шоком для поклонников артиста. Джастин Тимберлейк в социальных сетях отметил речь рэпера на вечеринке перед награждением, в которой Jay-Z отметил, что очень важно поддерживать друг друга в индустрии и убеждаться в том, что «мы не только делаем величайшее искусство, но и поддерживаем друг друга и те вещи, которые являются очень важными».

На красной ковровой дорожке премии в этом году гости церемонии позировали с белыми розами, которые назвали символами надежды и мира. Это было сделано для привлечения внимания к жертвам сексуальных домогательств и харассмента в индустрии.