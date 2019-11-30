Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов

Если бы инопланетная цивилизация посмотрела на человечество и задалась вопросом, зачем люди разработали интернет, вероятно, она бы пришла к выводу, что всемирная сеть была создана для обмена фотографиями котиков. Шутка.

Котики нередко превращаются в мемы, однако в этот раз мы решили собрать снимки не мемных питомцев, а тех, которые настолько ясно транслируют свои эмоции, что их можно понять и без слов.