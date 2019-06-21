«Бегает по всем кабинетам, гримёркам, иногда выходит на сцену». Пёс Дунай завёлся в театре белорусской драматургии

Александр Гарцуев, заслуженный деятель искусств РБ, художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии: Развивается театр, я не буду это называть антрепризой, это театр проектный. Это молодые люди, как правило. Есть такое пространство театральное «Ок16». Понятно, что оно модное, молодёжное. Но я, как специалист, говорю, что это площадка для свободного поиска, для любопытных, совершенно неожиданных тенденций. Репертуарный театр, всё-таки, отягощён тем, что надо играть каждый день, надо делать план.

В Минске есть такая тенденция – в каждый театр (это я заметил) ходит своя публика. Есть люди – ходят в театр киноактёра – они все знают: кто, где играет. К нам приходят в РТБД – наверное, белорусскоязычная публика. В Купаловский театр приходят солидные люди. Но я рад, что в последнее время у нас в Минске театральная жизнь стала достаточно разнообразной. На все вкусы.

Если бы у Вашего театра был символ, а Лисёнок Лесик уже занят, то кто бы это был?

Александр Гарцуев:

Я думаю, что это была бы собачка, пёсик. Его бы звали Дунай. Есть у нас такая сказка про собак. Очень добрая, хорошая сказка о бездомных собаках. Дети очень любят эту тему. И главный герой – пёс. Его зовут Дунай. Интересная история произошла: актёр молодой, которого я пригласил к нам в театр. Он сейчас работает. Есть такое понятие «ввод». Вот он ввёлся в этот день, сыграл этого Дуная.

Естественно, потратился, приехал домой счастливый. И видит – возле подъезда сидит щенок. И он понимает. Называет его Дунай. И ему уже года 3-4, он у нас в театре знает всё, он с ним приезжает на машине. Дунай бегает по всем кабинетам, гримёркам. Всех знает, иногда выходит на сцену. Очень послушный, добрый, счастливый пёс Дунай. Вот у нас он уже живой есть такой.