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Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия

21 июня 2019 09:18
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Новости Великобритании. Свадьба – это очень приятное событие в жизни каждого человека. У мужчин, говорят, к этому мероприятию бывает очень разное отношение. Кому-то – грустно, кому-то – весело, а кто-то и вовсе не помнит, как он туда попал и зачем вообще пришёл.  

Тем не менее на фотографиях всё всегда получается очень мило, празднично и «конфетно». Однако фотограф-документалист Ян Велдон (Ian Weldon) поставил себе задачу показать другую сторону этой торжественной церемонии.  

Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-1

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-3

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-5

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-7

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-9

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-11

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-13

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-15

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-17

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-19

Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия-21

Фото: ianweldon.com  

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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