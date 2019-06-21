Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия

Новости Великобритании. Свадьба – это очень приятное событие в жизни каждого человека. У мужчин, говорят, к этому мероприятию бывает очень разное отношение. Кому-то – грустно, кому-то – весело, а кто-то и вовсе не помнит, как он туда попал и зачем вообще пришёл.

Тем не менее на фотографиях всё всегда получается очень мило, празднично и «конфетно». Однако фотограф-документалист Ян Велдон (Ian Weldon) поставил себе задачу показать другую сторону этой торжественной церемонии.

Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт