Алексей Ягудин высказался о Дарье Домрачевой накануне II Европейских игр

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Сегодня, 20 июня, марафон продолжил путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь побывал в Ботаническом саду. Затем эстафету принял маэстро Валентин Елизарьев. Символ ярких побед побывал в зрительном зале Большого театра. Факел вынесли и на главную академическую сцену страны, где в этот момент шла репетиция оперы «Евгений Онегин».

К слову, в Большом тоже готовятся к марафону, только хореографических хитов. Он стартует 21 июня с премьеры Мариинского театра. «Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира» Эстафета огня сегодня также озарила аллеи парка Победы. Здесь марафон стал самым массовым, к нему присоединились жители Минска.

Завершающий этап «Пламени мира» совпал с большим символическим стартом. Акция «Европейские забеги» – это благотворительный проект в помощь детям с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь страны. Забег стартовал в Гомеле в мае. Его участники должны пробежать 200 тысяч километров.

Марина Арзамасова, чемпионка мира и Европы в беге на 800 метров:

Для меня это очень важные соревнования. В этом году это вообще самый важный старт для меня, который заставил меня выйти из декрета, не задерживаться там. Моей дочке только позавчера исполнилось 10 месяцев. Конечно, я поставила себе цель подготовиться к этим соревнованиям, что я и сделала.