Азербайджан на «Евровидении-2019». Кто такой Чингиз и почему он поёт о токсичной любви

Тель-Авив готовится принять конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоялся 14 мая, второй состоится 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Одним их фаворитов конкурса является представитель Азербайджана. Певца зовут Чингиз Мустафаев. Ему 28 лет.

Фото: instagram.com/chingizmustafayev

Парень родился в Москве. Когда ему было шесть лет, то он вместе с семьей переехал в город Газах в Азербайджане. В городе живет около 20 тысяч человек. С самого детства мальчик увлекался музыкой – он научился играть на гитаре и начал сочинять собственные песни.

Фото: instagram.com/chingizmustafayev

В 13 лет Чингиз вместе со своей матерью и братом переехал в Баку. Спустя время молодой человек принял участие в прослушивание азербайджанской версии Pop Idol. Чингиз выиграл конкурс благодаря огромной поддержке со стороны жюри и зрителей шоу. Эта победа превратила парня в восходящую звезду в музыкальной индустрии Азербайджана и одного из самых востребованных исполнителей. Чингиз участвовал в национальном отборе на конкурс «Евровидение-2011», но не вышел в финал.

Фото: instagram.com/chingizmustafayev

В 2013 году молодой человек представлял страну на фестивале «Новая волна». Чингиз любит компанию своей собаки, кунг-фу и йогу. Ему нравятся ходить в походы и медитация на открытом воздухе.

Фото: instagram.com/chingizmustafayev

На конкурсе певец исполнит песню «Truth» («Правда»). Эта песня о нечестных и токсичных отношениях. Песня рассказывает о человеке, который переживает предательство второй половинки, и стоит перед выбором: принять обман или освободиться от ложных иллюзий. «Это было сложно перенести, Так что молчи, Ничего не говори об этом». Один из авторов песни Борислав Миланов отметил, что «изначально немного нервничал из-за того, как Чингиз будет исполнять песню, поскольку он из другой музыкальной среды. Но встреча с ним полностью изменила мое мнение. Он так увлечен музыкой и своей собственной культурой. Мы даже добавили немного уникальных элементов традиционной азербайджанской музыки, чтобы получился подлинный сплав Азербайджана и Запада». Что будет происходить на сцене во время номера? Певец будет исполнять песню около двух роботов. По словам Чингиза, ему нравится его постановка. «Очевидно, что вдохновением для нее является моя песня. Идея в том, что мое сердце разбито, и мне нужно заменить его на бионическое. Робот помогает мне буквально забыть о прошлых отношениях. Я понимаю, что только принятие правды и прощание с токсичной любовью может исцелить меня».