Атмосфера тишины. Как выглядят праздничные и предпраздничные дни в деревне?

В деревне царит особая атмосфера покоя, которая сильно отличается от городской суеты. Мы посмотрели, как прошли в деревнях предпраздничные дни, а также Новый год. Показываем девять фотографий, тишину которых практически можно почувствовать.
В деревне царит особая атмосфера покоя, которая сильно отличается от городской суеты. Мы посмотрели, как прошли в деревнях предпраздничные дни, а также Новый год. Показываем девять фотографий, тишину которых практически можно почувствовать.
Фото: instagram.com/yanamalinovska
Фото: instagram.com/max_taranov_71_kayopro
Фото: instagram.com/sudoplatove
Фото: instagram.com/vinokurovatanka
Фото: instagram.com/krasnoe_beautiful
Фото: instagram.com/ilindmitrii4479
Фото: instagram.com/juliette_julay
Фото: instagram.com/teleshi
Фото: instagram.com/natalyarusskih.photo
Несколько недель назад мы показывали даже более атмосферные фотографии.
На них запечатлены особенные моменты в жизни людей – здесь подробнее.