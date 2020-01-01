Иногда для счастья нужно совсем немного. Вот 13 доказательств

Новый год позади, однако радость праздника ещё не ушла. Сейчас пользователи соцсетей демонстрируют свои подарки, наводя на мысль, что, порой, для счастья требуется совсем немного.

Мы собрали несколько примеров того, что нужно людям, чтобы они радовались, как маленькие дети.