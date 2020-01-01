Иногда для счастья нужно совсем немного. Вот 13 доказательств
Новый год позади, однако радость праздника ещё не ушла. Сейчас пользователи соцсетей демонстрируют свои подарки, наводя на мысль, что, порой, для счастья требуется совсем немного.
Мы собрали несколько примеров того, что нужно людям, чтобы они радовались, как маленькие дети.
Фото: reddit.com/user/LiquidZeroEA
Фото: reddit.com/user/Slay3r7023
Фото: reddit.com/user/Caveeee
Фото: reddit.com/user/vernwozza
Фото: reddit.com/user/coralie_ann
Фото: reddit.com/user/AdmiralBumblebee
Фото: reddit.com/user/DEVOmay97
Фото: reddit.com/user/IamSebWolf
Фото: reddit.com/user/tomaszmajewski
Фото: reddit.com/user/Calvin_Bruh
Фото: reddit.com/user/GetMooreSchizo
Фото: reddit.com/user/captain-buttface
А иногда даже подарок не нужен. Достаточно увидеть мужа, который протирает цветы от пыли.
Фото: reddit.com/user/introver59
На прошлой неделе мы рассказывали о другом способе сделать человека счастливым.
Молодая мать получила невероятный подарок к Рождеству – здесь подробнее.