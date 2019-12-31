Прямой эфир

Дочка пришла на матч поддержать отца. А он даже не выходил на поле

31 декабря 2019 11:40
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Девочка пришла на матч по крикету, чтобы поддержать отца милым плакатом.  

Трогательный случай произошел в Мумбаи, сообщает The Indian Express.  

Ролик с маленькой девочкой стал вирусным в социальных сетях. Он был снят в ходе матча на стадионе. Малышка пришла поддержать отца, который даже не является игроком – он работал оператором и снимал игру в прямом эфире.  

Дочка пришла на матч поддержать отца. А он даже не выходил на поле-1

Скриншот из видео T20 Mumbai

Девочка стала знаменитой благодаря своему милому плакату, который она подняла во время матча.  

Ребенок сидел на трибуне рядом с мамой и держал в руках самодельный плакат с надписью «Мой папа за камерой». После того, как малышка привлекла внимание, камера показала ее отца, который с улыбкой помахал рукой своей дочери на трибуне.  

Дочка пришла на матч поддержать отца. А он даже не выходил на поле-4

Скриншот из видео T20 Mumbai

Видео собрало множество просмотров и теплых комментариев.  

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# Дети и родители # калейдоскоп

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