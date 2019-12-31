Дочка пришла на матч поддержать отца. А он даже не выходил на поле

Ролик с маленькой девочкой стал вирусным в социальных сетях. Он был снят в ходе матча на стадионе. Малышка пришла поддержать отца, который даже не является игроком – он работал оператором и снимал игру в прямом эфире.

Девочка пришла на матч по крикету, чтобы поддержать отца милым плакатом.

Девочка стала знаменитой благодаря своему милому плакату, который она подняла во время матча.

Ребенок сидел на трибуне рядом с мамой и держал в руках самодельный плакат с надписью «Мой папа за камерой». После того, как малышка привлекла внимание, камера показала ее отца, который с улыбкой помахал рукой своей дочери на трибуне.