Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя
В прохладный декабрьский день возлюбленные решили соединить свои сердца и заключить брачный союз. Всё могло бы пройти шаблонно и скучно, но в свадебную фотосессию новоиспечённой пары вмешался супергерой.
Луиза и Льюис делали снимки на Площади Святого Петра в британском городе Манчестер. Пара нежно держалась за руки, обнималась, трогательно смотрела друг на друга, а фотограф занимался своим делом.
В какой-то момент на горизонте замаячил неизвестный в красном костюме. Когда он приблизился, стало ясно, что это знаменитый супергерой Дэдпул. Увидев новобрачных, он захотел разнообразить их съёмки.
Фото: facebook.com/RileyandFelice
Появившись в кадре, хитрец преподнёс супругам по цветку, но девушке досталось растение с двумя бутонами. Далее все трое сделали несколько отличных фотографий, после чего Дэдпул ушёл в закат, оставив о себе приятные воспоминания.
Фото: facebook.com/RileyandFelice
Фото: facebook.com/RileyandFelice
Фото: facebook.com/RileyandFelice
Кстати, в хитрости и коварстве супергероя можно даже не сомневаться. Недавно исполнитель роли Дэдпула каким-то невероятным образом смог убедить Хью Джекмана надеть смешной свитер.
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