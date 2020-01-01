Как сделать запоминающуюся свадебную фотосессию? Показываем мастер-класс супергероя

В прохладный декабрьский день возлюбленные решили соединить свои сердца и заключить брачный союз. Всё могло бы пройти шаблонно и скучно, но в свадебную фотосессию новоиспечённой пары вмешался супергерой.

Луиза и Льюис делали снимки на Площади Святого Петра в британском городе Манчестер. Пара нежно держалась за руки, обнималась, трогательно смотрела друг на друга, а фотограф занимался своим делом.