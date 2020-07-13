Прямой эфир

«В нашей культуре не очень принято разговаривать друг с другом». Как возобновить романтику в многолетних отношениях

13 июля 2020 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Когда не первый год замужем, все сильнее ощущается холодок, сквозящий между супругами. Ветер многолетних перемен задувает огонь былых страстей и может превратить половинки одного целого в разбитую чашу.  

«В нашей культуре не очень принято разговаривать друг с другом». Как возобновить романтику в многолетних отношениях-1

Заново вспыхнуть чувства способны и на тлеющих углях. Главное – научиться поддерживать хрупкое пламя любви.  

Подробности смотрите в видеоматериале.   

# Психология # калейдоскоп # Марина Прохорова # Мария Кронда

Другие новости рубрики

Все новости
«Заходи, гостем будешь». Вот кто озвучил персонажей мультика «Домовёнок Кузя», который расхватали на цитаты
12 июля 2020 13:53

«Заходи, гостем будешь». Вот кто озвучил персонажей мультика «Домовёнок Кузя», который расхватали на цитаты

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
12 июля 2020 11:50

Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце

Валерий Харламов – преодолел слабости и стал «Легендой № 17». Звёзды, которые ушли слишком рано
12 июля 2020 09:53

Валерий Харламов – преодолел слабости и стал «Легендой № 17». Звёзды, которые ушли слишком рано