«В нашей культуре не очень принято разговаривать друг с другом». Как возобновить романтику в многолетних отношениях

Когда не первый год замужем, все сильнее ощущается холодок, сквозящий между супругами. Ветер многолетних перемен задувает огонь былых страстей и может превратить половинки одного целого в разбитую чашу.
Когда не первый год замужем, все сильнее ощущается холодок, сквозящий между супругами. Ветер многолетних перемен задувает огонь былых страстей и может превратить половинки одного целого в разбитую чашу.
Заново вспыхнуть чувства способны и на тлеющих углях. Главное – научиться поддерживать хрупкое пламя любви.
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