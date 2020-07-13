«Лучшим покрытием считается грунт, лесные дороги». Как начать бегать и где можно проводить такие тренировки в Минске?

Бег – это модно. С каждым днем все больше минчан стремятся покорить свой личный спортивный олимп. Мчаться навстречу идеальной фигуре некоторые предпочитают в самом центре города, но есть и те, кому такие тренировки не по душе.
Бег – это модно. С каждым днем все больше минчан стремятся покорить свой личный спортивный олимп. Мчаться навстречу идеальной фигуре некоторые предпочитают в самом центре города, но есть и те, кому такие тренировки не по душе.
Прекрасной альтернативой набережной Свислочи станет район около Цнянского водохранилища, а знаменитые Парк Горького и Победы с легкостью заменят живописный Лошицкий парк и лесопарковая зона Дрозды.
Сергей Давыдько, тренер по бегу:
Когда перебегаем через дамбу, вдоль воды там очень длинная дорога, живописно, естественное грунтовое покрытие и можно бежать прямо до Минского моря. Для бега лучшим покрытием считается грунт, лесные дороги, парковые дорожки, чтобы наименьший вред наносился опорно-двигательному аппарату. Идеальное место для тренировок на Калиновского.
Жителям Фрунзенского района повезло не меньше. Сухаревский парк Медвежино – это несколько километров дремучего елового леса вдали от чужих глаз и шумных магистралей. Любой фанат активных прогулок здесь также найдет для себя трассу по вкусу. С асфальтной дорожки всегда можно свернуть на мягкую тропинку, укрытую иголками.
Павел Денисевич, бегает по утрам:
Здесь мало людей. По сравнению со стадионом работа получается не такой монотонной – свежий воздух и запах леса, плюс к этому здесь круг намного больше, достаточно пробежать около двух кругов, чтобы сделать свою работу.
Начинает тренировку Павел на рассвете. Как и советуют опытные тренеры, парень не переусердствует с нагрузкой.
Павел Денисевич:
После пробежки я чувствую заряд энергии, прилив сил, чувствую себя в тонусе.
Бег – это универсальный вид спорта. Здесь, как и в науке, все гениальное – просто. Главное – постепенно идти к заветной цели, не гнаться сломя голову за высоким результатом.
Сергей Давыдько:
Начинать стоит с минимальных дистанций, можно ориентироваться по времени. С появлением опыта можно ориентироваться на километраж. Начинать стоит с минут 15-ти свободного бега, это называется разговорный темп. Обязательно потом упражнения на гибкость, на растяжку. Усиливается кровоток , стимулируются обменные процессы. Есть оздоровительный эффект, укрепляющий и для снятия стресса.