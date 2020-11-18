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Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии

18 ноября 2020 13:31
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Многие мужчины проходят через кризис доверия дважды в жизни. Сначала они должны доказать, что останутся живы и здоровы без опеки родителей. А потом мужчины должны доказать девушке, что с ними ребёнок будет в безопасности. И если первый такой кризис доверия может вызвать зубной скрип, то второй можно легко преодолеть со зловещей усмешкой.

Как сообщает Daily Mail, именно так и решил поступить звуко- и светотехник Кенни Деусс из бельгийского города Антверпен. В какой-то момент просьбы девушки прислать ещё одну фотографию их дочки, чтобы избранница Кенни могла спокойно работать, вызвали у мужчины сильное желание что-нибудь с этим сделать.

Тогда Деусс решил показать девушке, что её ребёнок не в безопасности. При помощи графического редактора мужчина помещал их годовалую дочь Аликс то в космос, то на скейтборд, то ещё куда-нибудь. Фантазия у Кенни оказалась достаточно богатой, чтобы на его страницу в Instagram подписались более 30 тысяч человек.

Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии -1

Фото: instagram.com/onadventurewithdad

Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии -3

Фото: instagram.com/onadventurewithdad

Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии -5

Фото: instagram.com/onadventurewithdad

Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии -7

Фото: instagram.com/onadventurewithdad

Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии -9

Фото: instagram.com/onadventurewithdad

Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии -11

Фото: instagram.com/onadventurewithdad

Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии -13

Фото: instagram.com/onadventurewithdad (Названия книг: «Как добиться мирового господства» и «10 признаков, что ваш ребёнок хочет захватить мир» – прим. ред.) 

Кстати, ранее мы показывали, что если оставить ребёнка с отцом, то ничего страшного не случится. И вот семь доказательств – подробности здесь.

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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