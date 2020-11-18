Девушка просила доказать, что дочь в безопасности. Мужчина не растерялся, и стал отправлять смешные фотографии

Многие мужчины проходят через кризис доверия дважды в жизни. Сначала они должны доказать, что останутся живы и здоровы без опеки родителей. А потом мужчины должны доказать девушке, что с ними ребёнок будет в безопасности. И если первый такой кризис доверия может вызвать зубной скрип, то второй можно легко преодолеть со зловещей усмешкой.

Как сообщает Daily Mail, именно так и решил поступить звуко- и светотехник Кенни Деусс из бельгийского города Антверпен. В какой-то момент просьбы девушки прислать ещё одну фотографию их дочки, чтобы избранница Кенни могла спокойно работать, вызвали у мужчины сильное желание что-нибудь с этим сделать.

Тогда Деусс решил показать девушке, что её ребёнок не в безопасности. При помощи графического редактора мужчина помещал их годовалую дочь Аликс то в космос, то на скейтборд, то ещё куда-нибудь. Фантазия у Кенни оказалась достаточно богатой, чтобы на его страницу в Instagram подписались более 30 тысяч человек.