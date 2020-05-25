Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях

Ароматические свечи, расслабляющая музыка, массаж, обертывание и маски – сценарий идеального дня любой красотки. Такой домашний СПА-салон под силу реализовать даже на просторах собственной ванны. Главный атрибут – спокойная атмосфера. Заранее позаботьтесь о том, чтобы вашему релаксу никто не мог помешать.

Дмитрий Христолюбов, руководитель СПА-академии и СПА-салона:

Я рекомендовал бы в домашних условиях ухаживать за своей кожей, потому что кожа – это самый большой орган, через который наше тело дышит и очищается. Поэтому в первую очередь это очищение кожи с помощью различных пилингов.

Начните домашний СПА-сеанс с подбора расслабляющей музыки. Получить истинное наслаждение от процедур поможет журчание воды, шум природы, пение птиц и другие мелодии с медитативным эффектом. Окружите себя ароматическими свечами и отправляйтесь в теплую расслабляющую ванну. Попробуйте добавить в воду эфирные масла миндаля, жожоба или кокоса. От такого банного ухода кожа станет нежной и мягкой.

Дмитрий Христолюбов:

Берем 3-4 литра воды, добавляем туда 15 капель эфирного масла, после этого берем полотенце, простынь – все это замачиваем и оборачиваем тело. Хорошо, если есть у вас возможность каким-то одеялом укрыться, чтобы создать эффект паровой бани. Перед нанесением маски желательно тело чем-то разогреть, принять теплую ванну либо теплый душ. Провести пилинг и после пилинга нанести маску, ароматическое обертывание, завернуться в полотенце и посидеть 15-20 минут.

Посещение СПА для Анастасии – привычный ритуал красоты. Представить себя без любимых водных процедур девушке сложно. Но обстановка в мире диктует свои правила: салонный уход приходиться чередовать с домашним. Выручают подручные средства. Среди фаворитов кофейный скраб для тела и медовое обертывание.

Анастасия Сыроежко, посетительница СПА-салона:

Сейчас к лету я делаю курс моделирующего массажа, подтягивающее обертывание. Дома минимум раз в неделю я делаю скрабирование тела и постоянно ухаживаю за собой.

Включите в домашнее СПА-меню скраб из морской соли. Он стимулирует лимфодренаж, выводит лишнюю жидкость и насыщает кожу микроэлементами. Чудо-средство нужно наносить на почти сухую, едва влажную кожу.