Прямой эфир

Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях

25 мая 2020 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ароматические свечи, расслабляющая музыка, массаж, обертывание и маски – сценарий идеального дня любой красотки. Такой домашний СПА-салон под силу реализовать даже на просторах собственной ванны. Главный атрибут – спокойная атмосфера. Заранее позаботьтесь о том, чтобы вашему релаксу никто не мог помешать.

Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях -1

Дмитрий Христолюбов, руководитель СПА-академии и СПА-салона:
Я рекомендовал бы в домашних условиях ухаживать за своей кожей, потому что кожа – это самый большой орган, через который наше тело дышит и очищается. Поэтому в первую очередь это очищение кожи с помощью различных пилингов.

Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях -4

Начните домашний СПА-сеанс с подбора расслабляющей музыки. Получить истинное наслаждение от процедур поможет журчание воды, шум природы, пение птиц и другие мелодии с медитативным эффектом. Окружите себя ароматическими свечами и отправляйтесь в теплую расслабляющую ванну. Попробуйте добавить в воду эфирные масла миндаля, жожоба или кокоса. От такого банного ухода кожа станет нежной и мягкой.

Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях -7

Дмитрий Христолюбов:
Берем 3-4 литра воды, добавляем туда 15 капель эфирного масла, после этого берем полотенце, простынь – все это замачиваем и оборачиваем тело. Хорошо, если есть у вас возможность каким-то одеялом укрыться, чтобы создать эффект паровой бани. Перед нанесением маски желательно тело чем-то разогреть, принять теплую ванну либо теплый душ. Провести пилинг и после пилинга нанести маску, ароматическое обертывание, завернуться в полотенце и посидеть 15-20 минут.

Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях -10

Посещение СПА для Анастасии – привычный ритуал красоты. Представить себя без любимых водных процедур девушке сложно. Но обстановка в мире диктует свои правила: салонный уход приходиться чередовать с домашним. Выручают подручные средства. Среди фаворитов кофейный скраб для тела и медовое обертывание. 

Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях -13

Анастасия Сыроежко, посетительница СПА-салона:
Сейчас к лету я делаю курс моделирующего массажа, подтягивающее обертывание. Дома минимум раз в неделю я делаю скрабирование тела и постоянно ухаживаю за собой.

Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях -16

Включите в домашнее СПА-меню скраб из морской соли. Он стимулирует лимфодренаж, выводит лишнюю жидкость и насыщает кожу микроэлементами. Чудо-средство нужно наносить на почти сухую, едва влажную кожу.

Ароматическое обёртывание и кофейное скрабирование. Как провести СПА-процедуры в домашних условиях -19

Дмитрий Христолюбов:
Кофе достаточно часто используют. Лучше, конечно, если это будет кофейное зерно, перемолоть его в кофемолке, смешать с медом и таким же способом нанести на тело специальными движениями. После любого скраба тело нужно чем-то защитить: нанести после этого крем или масло.

Зафиналить спа-квартирник можно антицеллютным обертыванием. Возьмите пять столовых ложек меда, один желток и пару капель эфирного цитрусового масла. Распределите состав по бедрам и замотайте их пищевой пленкой. Спустя полчаса, смойте средство теплой водой. Вуаля! Бюджетный СПА-день можно объявлять закрытым. Результат вас приятно удивит. 

# Красота # калейдоскоп # Дмитрий Христолюбов # Анастасия Сыроежко # Юлия Самусенко # Фотофакт # Красота

Другие новости рубрики

Все новости
Сбежал из Берлина во время войны и мог быть в коллекции Гитлера. В Москве умер аллигатор-долгожитель
24 мая 2020 13:22

Сбежал из Берлина во время войны и мог быть в коллекции Гитлера. В Москве умер аллигатор-долгожитель

Щенков разделили в детстве, но они случайно встретились спустя время. И произошло невероятное
23 мая 2020 09:43

Щенков разделили в детстве, но они случайно встретились спустя время. И произошло невероятное

«Привезли солнечного настроения»‌. Дарья Домрачева опубликовала новое фото с дочерью
23 мая 2020 08:34

«Привезли солнечного настроения»‌. Дарья Домрачева опубликовала новое фото с дочерью