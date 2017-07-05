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Высший пилотаж: чайка в последний момент успела увернуться от дрона (видео)

05 июля 2017 16:24
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Новости мира. Пользователь видеохостинга YouTube выложил на своем канале ролик, на котором запечатлено, как чайка уворачивается от дрона. Гаджет в это время снимал видео.

Птица, в последний момент заметившая препятствие, прямо перед квадрокоптером сделала пируэт и спикировала вниз.

В комментариях под видео зрители отмечали, что «круто получилось! Чайка показала всё мощь птичьего мозга и возможности птичьего тела в полёте» и назвали переворот чайки – «высшим пилотажем».

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# калейдоскоп # Животные

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