Высший пилотаж: чайка в последний момент успела увернуться от дрона (видео)

Новости мира. Пользователь видеохостинга YouTube выложил на своем канале ролик, на котором запечатлено, как чайка уворачивается от дрона. Гаджет в это время снимал видео.

Птица, в последний момент заметившая препятствие, прямо перед квадрокоптером сделала пируэт и спикировала вниз.

В комментариях под видео зрители отмечали, что «круто получилось! Чайка показала всё мощь птичьего мозга и возможности птичьего тела в полёте» и назвали переворот чайки – «высшим пилотажем».