Кто стал прототипом Анны Карениной? Её образ вобрал в себя судьбы трёх женщин

Вероятно, почти каждый русскоговорящий человек знаком с произведением Льва Толстого «Анна Каренина». Кто-то читал эту книгу ещё в школе, кто-то – в университете. Возможно, есть те, кто сумел ограничиться кратким содержанием, и те, кто перечитал несколько раз. Вы когда-нибудь задумывались, кто стал прототипом главной героини? Считается, что Каренина вобрала в себя образы сразу трёх женщин.

Фото: кадр из фильма «Анна Каренина» (2012 год)

Внешность Внешность Анны списана со старшей дочери Александра Пушкина – Марии. 41-летний Толстой познакомился с ней, когда женщине было 37 лет. Насколько известно, Лев Николаевич хотел узнать дочь известного поэта поближе, но женщина была против. Возможно, именно поэтому писатель взял её внешность для своей неоднозначной героини. Сможете узнать? Эйнштейн с аккуратной стрижкой, гладко выбритый Хемингуэй и Толстой без бороды

Фото: кадр из фильма «Анна Каренина» (2012 год)

Судьба Жизненные перипетии Карениной основывались на другой известной женщине – супруге писателя Алексея Константиновича Толстого Софье Бахметевой. Поскольку интернета и фильмов с известными актёрами в те времена не было, поводов для обсуждения было немного, а Бахметева оказалась весьма яркой личностью.

Фото: кадр из фильма «Анна Каренина» (2012 год)

Софья знала 14 языков, обожала европейскую литературу, забеременела вне брака. Брат женщины вызвал на дуэль отца её ребёнка и был убит. Поскольку на Бахметеву бросали косые взгляды, она уехала из родового имения и быстро вышла замуж за офицера-кавалергарда. Счастья в семье не было, супруги почти не общались.

Фото: кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского» (2017 год)

Затем Софья начала встречаться с Алексеем Толстым, но попутно у неё были свидания с другим мужчиной. Несмотря на это, когда Бахметева честно рассказала писателю обо всей своей жизни, он перестал злиться и предложил пожениться. Муж женщины и мать Толстого были против, поэтому пришлось ждать 12 лет. Музы и верные друзья. Рассказываем о жёнах, которые помогли своим мужьям стать великими

Фото: кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского» (2017 год)

Однако и в этом браке Софья не была счастлива. Она позволяла себе грубо высказываться о супруге, но мужчина не отвечал тем же, а жалел Бахметеву, думая о её тяжёлой жизни. В конце концов Толстой подорвал здоровье, начал принимать морфин и умер от передозировки. После этого женщина переехала в Санкт-Петербург, открыла там литературный клуб и близко общалась с Фёдором Достоевским. Оставшуюся жизнь Бахметева много путешествовала, а также написала завещание, в котором просила похоронить её рядом с Алексеем Толстым.

Фото: кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского» (2017 год)