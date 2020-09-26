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Из-за болезни у девочки деформировался подбородок. Вот как она выглядит после пластической операции

26 сентября 2020 11:20
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Что мы знаем о пластической хирургии? Часто мы слышим о подобных операциях, когда они делаются знаменитостям, желающим выглядеть молодо. Иногда можно слышать о ринопластике – процедуре по коррекции формы носа.

Время от времени звучат истории тех, кто пострадал в результате пластической хирургии. Однако почему же она тогда не запрещена? Потому что гораздо чаще всё проходит благополучно.

Пользователь Reddit под ником Burgpug рассказал о 13-летней девочке, у которой произошло рассасывание мыщелков. Подростку выровняли челюсть, а также немного увеличили подбородок. Результат превзошёл все ожидания. Стоит отметить, что это расстройство встречается в основном у подростков, у девочек в 9 раз чаще, чем у мальчиков. 

Из-за болезни у девочки деформировался подбородок. Вот как она выглядит после пластической операции -1

Фото: reddit.com/user/burgpug 

Пользователи ресурса поразились тому, насколько далеко зашла пластическая хирургия в исправлении дефектов.

Один из комментаторов рассказал, что однажды помогал врачу делать презентацию о его медицинской деятельности. Было несколько фотографий ребёнка, у которого после ДТП были сильно повреждены ухо, губы и нос. Но после врачебного вмешательства лицо несовершеннолетнего стало почти таким же, каким оно было до аварии.

Ранее мы говорили о другом впечатляющем преображении. Девушка 9 лет носила брекеты, и теперь у неё голливудская улыбка (здесь подробности).

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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