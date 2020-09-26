Из-за болезни у девочки деформировался подбородок. Вот как она выглядит после пластической операции

Что мы знаем о пластической хирургии? Часто мы слышим о подобных операциях, когда они делаются знаменитостям, желающим выглядеть молодо. Иногда можно слышать о ринопластике – процедуре по коррекции формы носа.

Время от времени звучат истории тех, кто пострадал в результате пластической хирургии. Однако почему же она тогда не запрещена? Потому что гораздо чаще всё проходит благополучно.

Пользователь Reddit под ником Burgpug рассказал о 13-летней девочке, у которой произошло рассасывание мыщелков. Подростку выровняли челюсть, а также немного увеличили подбородок. Результат превзошёл все ожидания. Стоит отметить, что это расстройство встречается в основном у подростков, у девочек в 9 раз чаще, чем у мальчиков.