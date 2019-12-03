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Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам

03 декабря 2019 14:20
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Вы любите оптические иллюзии? Мы решили вспомнить один проект венесуэльского художника Родригеса Гонсалеса. Суть в том, чтобы объединить в одном снимке человека в профиль и анфас. 

На первый взгляд это незаметно, но потом понимаешь – что-то не так. И потом становится или весело, или жутковато. А что думаете вы? 

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-1

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-3

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-5

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-7

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-9

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-11

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-13

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-15

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам-17

Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Кстати, недавно мы говорили о более простых обманах зрения, которые способны вызвать страх или привести к неловким ситуациям.

Посмотреть на занятные снимки можно здесь

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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