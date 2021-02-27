Мужчина выкормил брошенного птенца и обрёл лучшего друга

Мужчина нашёл на тротуаре неподалёку от своего дома брошенного воронёнка, забрал его к себе и выкормил. Теперь у парня есть друг, супруга и начальник в одном лице. Как сообщает The Mirror, 46-летний судостроитель из британского города Уэймут Ли Калверт впервые увидел птенца вороны в марте 2020 года. Поняв, что он ещё слишком маленький, чтобы позаботиться о себе самостоятельно, Ли забрал беспомощную птицу к себе домой.

Фото: SWNS

Первое время Калверту приходилось кормить детёныша каждые 20 минут. Чтобы птенец не мёрз, мужчина часто держал его на руках или прижимал к груди. Из-за этого знакомые Ли в шутку стали называть его доктором Дулиттлом.

Фото: SWNS

За прошедшее время птенец превратился в здоровую и нахальную птицу, которую Ли называет «Ворона Рассел». Пернатый постоянно находится на плече у Калверта, кусает его за уши, обнимается, а также ворует еду. Что интересно, из кормушки Рассел есть не хочет: он ест либо с рук хозяина, либо из его тарелки. Обычный рацион вороны включает в себя червей, сердце ягнёнка, шпинат, орехи и специальные таблетки для птиц.

Фото: SWNS

Также выяснилось, что Рассел самый настоящий собственник. Стоит Ли отвлечься на своих бульдогов, как ворона тут же начинает прыгать у него на голове, лаять или кричать, словно милицейская сирена. А ещё птица умеет зловеще смеяться. Впрочем, Калверт только рад такому вниманию.

Фото: SWNS

«У меня проблемы с психическим здоровьем, но забота о Расселе отнимает всё моё время, не давая мозгу думать слишком много», – сказал Ли.

Фото: SWNS