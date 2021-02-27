Родители хотели научить дочь здоровому питанию, но вышла промашка. Девочка обучилась скалолазанию

Девочка обожает печенье и предпочитает его любой другой еде. Родители решили спрятать сладости ради здоровья дочки, но быстро поняли, что это было бесполезно. Супруги завели страничку в TikTok, чтобы показать удивительные навыки их дочки. Всё началось ещё когда Элла была маленькой. Малышка могла легко выбраться из детской кровати. Однако, вероятно, родители и сами не понимали, кого растят.

Фото: tiktok.com/@enchantedworldofella

Когда муж и жена спрятали от дочки печенье, они обнаружили, что девочка легко нашла его и съела. Догадавшись, в чём дело, супруги решили провести эксперимент и убедиться, что всё правильно поняли. Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара» Родители положили печенье в шкафчик над холодильником и включили камеру. После этого Элла ловко взобралась по холодильнику, открыла шкафчик и достала оттуда печенье. Восхищённые супруги опубликовали ролик в TikTok. Видео набрало более 28,5 миллиона просмотров.

Фото: tiktok.com/@enchantedworldofella