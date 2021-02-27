Родители хотели научить дочь здоровому питанию, но вышла промашка. Девочка обучилась скалолазанию
Девочка обожает печенье и предпочитает его любой другой еде. Родители решили спрятать сладости ради здоровья дочки, но быстро поняли, что это было бесполезно.
Супруги завели страничку в TikTok, чтобы показать удивительные навыки их дочки. Всё началось ещё когда Элла была маленькой. Малышка могла легко выбраться из детской кровати. Однако, вероятно, родители и сами не понимали, кого растят.
Фото: tiktok.com/@enchantedworldofella
Когда муж и жена спрятали от дочки печенье, они обнаружили, что девочка легко нашла его и съела. Догадавшись, в чём дело, супруги решили провести эксперимент и убедиться, что всё правильно поняли.
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Родители положили печенье в шкафчик над холодильником и включили камеру. После этого Элла ловко взобралась по холодильнику, открыла шкафчик и достала оттуда печенье. Восхищённые супруги опубликовали ролик в TikTok. Видео набрало более 28,5 миллиона просмотров.
Фото: tiktok.com/@enchantedworldofella
Пользователи соцсети тоже были приятно удивлены способностями девочки и посоветовали родителям Эллы отдать её на гимнастику или скалолазание.
Другие комментаторы беспокоились, что ребёнок может однажды упасть. Чтобы не отвечать каждому отдельно, супруги написали на TikTok-странице, что девочка обучена правилам безопасности, а вся мебель надёжно прикручена.
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