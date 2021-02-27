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Родители хотели научить дочь здоровому питанию, но вышла промашка. Девочка обучилась скалолазанию

27 февраля 2021 07:51
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Девочка обожает печенье и предпочитает его любой другой еде. Родители решили спрятать сладости ради здоровья дочки, но быстро поняли, что это было бесполезно. 

Супруги завели страничку в TikTok, чтобы показать удивительные навыки их дочки. Всё началось ещё когда Элла была маленькой. Малышка могла легко выбраться из детской кровати. Однако, вероятно, родители и сами не понимали, кого растят. 

Родители хотели научить дочь здоровому питанию, но вышла промашка. Девочка обучилась скалолазанию -1

Фото: tiktok.com/@enchantedworldofella

Когда муж и жена спрятали от дочки печенье, они обнаружили, что девочка легко нашла его и съела. Догадавшись, в чём дело, супруги решили провести эксперимент и убедиться, что всё правильно поняли. 

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Родители положили печенье в шкафчик над холодильником и включили камеру. После этого Элла ловко взобралась по холодильнику, открыла шкафчик и достала оттуда печенье. Восхищённые супруги опубликовали ролик в TikTok. Видео набрало более 28,5 миллиона просмотров. 

Родители хотели научить дочь здоровому питанию, но вышла промашка. Девочка обучилась скалолазанию -4

Фото: tiktok.com/@enchantedworldofella

Пользователи соцсети тоже были приятно удивлены способностями девочки и посоветовали родителям Эллы отдать её на гимнастику или скалолазание. 

Другие комментаторы беспокоились, что ребёнок может однажды упасть. Чтобы не отвечать каждому отдельно, супруги написали на TikTok-странице, что девочка обучена правилам безопасности, а вся мебель надёжно прикручена. 

Кстати, ранее мы рассказывали о другой девочке, которая поразила людей. Семилетняя спортсменка поднимает 32-килограммовую штангу – подробности здесь

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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