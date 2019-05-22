Ручки, тетради и репетитор не нужны. Подготовиться к ЦТ по математике можно онлайн

Свыше 2000 тысяч задач! Уникальную IT-платформу по изучению математики создали в БГУ. Виртуальный онлайн-репетитор – незаменимый помощник при подготовке к централизованному тестированию и экзаменам. Сайт уже пользуется популярностью не только у белорусов, но и далеко за пределами. Проект – результат шестилетней работы Ирины Сиротиной и ее студентов.

Ирина Сиротина, доцент кафедры информационных технологий факультета социокультурных коммуникаций БГУ:

Это проект дистанционный, можно дома сидеть никуда не выходя. Если ты хочешь просто успешно сдать ЦТ, пожалуйста, тебе не нужен репетитор, все бесплатно. В данный момент он становится более актуальным, потому что происходит виртуализация образования.

Пользоваться интернет-ресурсом просто: вся нформация на сайте систематизирована. Сейчас в полном режиме работают четыре раздела. Один из них – интерактивный справочник с визуализацией курса за базовую школу и основы высшей математики.

Илья Гурин-Бабаев, веб-дизайнер сайта:

У нас примеры, где разобраны типовые задачи, в основном с каким-то решением, чтобы было сразу понятно. Вкладка «модели», где можно скачать математические модели, где разбирается более визуально.

Когда теория изучена, самое время приступить к практике. Уникальность онлайн-платформы в том, что она дает возможность ученикам и студентам проверить свои знания по математике самостоятельно. На сайте есть свыше сотни интерактивных тестов по самым разным темам. Ксения Протасеня, редактор сайта:

На «решении» вы опять же вы можете посмотреть, как поэтапно все решить, но если вы не знали, как решить, например, какой-то пример, вам необходима подсказка, можете выбрать «актуализация знаний». Здесь вы можете посмотреть именно главные моменты, которые необходимы для данного решения.

А для самых юных учеников придумали игры, чтобы процесс обучения был веселым и приносил удовольствие. МиМи, ВиВи, КиКи и ЛиЛи – герои сюжета миникволи, которые сопровождают в мир математики.

Алина Турляй, веб-дизайнер сайта:

Есть четыре планеты – это фигуры, однозначные и двузначные числа, повторения. Это вся программа первого класса. В игре пока что одна планета, она разрабатывается.