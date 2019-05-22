На каждом этаже есть виртуальные проводники. Показываем, как обновился Дом книги в Минске

В Минске торжественно открыли самый большой книжный магазин. Спустя 42 года существования, Дом книги стал не просто местом продажи, а настоящим культурным центром.

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:

Много труда, еще больше любви вложено, потому что это нужно было остановить процесс торговли на какое-то время, правда, незначительное, магазин закрывался на считанные дни. Старались работать в одной части магазина, потом переходили в другую часть, так и производились ремонтные работы, так производилась реконструкция.

Площадь книжной обители увеличилась почти в полтора раза, а количество изданий уже перешагнуло за 50 тысяч. Художественная литература, науч-поп, фантастика, бизнес. Свой жанр найдет абсолютно любой посетитель. Поддержать любовь к книгам и чтению – ключевая цель обновления. К слову, руководство позаботилось и о том, чтобы знакомство с новыми произведениями и авторами проходило максимально комфортно.

Елена Бондаренко, заведующая магазином:

У нас есть пуфики, диванчики, кресла. Детский отдел, где могут дети поиграть, порисовать, познакомиться с книгами. Площадь для каждого отдела, раздела литературы увеличилась.

За несколько месяцев в магазине полностью обновили первый и второй этаж. Появилось новое напольное покрытие, светильники, электронное оборудование и, конечно же, стеллажи. Помимо традиционных прямых, есть волнообразные и даже круглые.

Чтобы покупателям было проще ориентироваться в многообразии изданий, на каждом этаже есть виртуальные проводники. Дмитрий Киселев, директор компании-поставщика электронного оборудования:

Магазин немаленький и достаточно большие маршруты можно проложить в поисках книг. Если человеку нужна белорусская литература, он наживает кнопочку и сразу может посмотреть, где и на каком этаже она находится.

На этом новшества не заканчиваются. Если подняться по лестнице, можно увидеть зону для кафе. В будущем именно там книголюбы смогут читать аннотации за чашечкой ароматного напитка. Кроме того, нашлись квадратные метры и для конференц-зала.

Александр Карлюкевич:

Открыли как раз презентационный зал, который будет работать постоянно в действующем режиме. Надеемся, что писатели нашей страны, Союз писателей Беларуси более активно будут пропагандировать свои достижения.

Площадку уже окрестили центром притяжении интеллигенции. Первой ее протестировала белорусская писательница Наталья Батракова. В день открытия она презентовала свой новый роман.