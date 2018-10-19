«Выглядит намного старше». Эвелина Хромченко поделилась фото с бородатым 22-летним сыном

Новости России. Российская журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко опубликовала очередное фото вместе с сыном.
«– Сынок, бороду сбрей! Тебе 22, но кто ж догадается?! Ты меня дискредитируешь.
– А ты роди себе ещё кого-нибудь и отстань от моей бороды. И перестань всем говорить, что я студент: я уже в аспирантуру поступаю», – привела шутливый диалог с сыном Хромченко.
Подписчики тепло отреагировали на новый снимок, но не упустили возможность порассуждать на тему бороды. Такое интерес к парню появился неспроста, ведь Эвелина не слишком часто балует подписчиков фотографиями с сыном Артемием.
«И не скажешь, что сын»,
«22. Мама права, надо действительно сбрить бороду»,
«У меня такое же 22-х летнее бородатое чудо. Когда при посторонних называет меня мамой – люди шарахаются. Но я уже отстала от бороды, пусть самовыражается на здоровье»,
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
«Вам невестка не нужна? Очень милые, интеллигентные и трогательные»,
«22? Действительно бороду сбрить надо, выглядит намного старше. Вот кому точно паспорт в магазин брать не надо»,
«Эвелина! Как я вас понимаю! Я тоже уже 5 лет твержу: сыночек, сбрей бороду, она тебя старит (сейчас ему 26), результат нулевой и ответ примерно такой же, как и в вашем случае! Решения вопроса бороды нет! А пишу Вам потому, что Вы мне очень симпатичны как женщина, считаю Вас очень элегантной, умной, стильной и вообще, эталон женщины нынешнего времени!»,
«Мой брат отрастил бороду года в 23. Вся семья начала ныть, уговаривать, причитать, подкалывать, настаивать (каждый выбрал свой путь для достижения цели) на тему избавления от растительности. Итог – так достали, что он упёрся всем назло и носит бороду уже лет 12. Мы привыкли, а его дети папу другим и не видели. Я вот думаю теперь, оставь мы его тогда в покое, может, и сбрил бы».
Журналистка хоть и шутит насчёт внешнего вида сына, но не заставляет его придерживаться какого-либо стиля. Зато она много внимания уделяет образованию Артемия и убедительно настаивала, чтобы он выучил несколько иностранных языков.
А ещё предметом гордости Хромченко является то, что она научила Артемия никогда не отвечать на вопрос девушки «как я выгляжу?» одним словом «нормально».
Летом 2018 года сыном похвасталась Валерия.
«Выглядит как настоящий мужчина» (подробнее здесь).