«Выглядит намного старше». Эвелина Хромченко поделилась фото с бородатым 22-летним сыном

Новости России. Российская журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко опубликовала очередное фото вместе с сыном.

«– Сынок, бороду сбрей! Тебе 22, но кто ж догадается?! Ты меня дискредитируешь.

– А ты роди себе ещё кого-нибудь и отстань от моей бороды. И перестань всем говорить, что я студент: я уже в аспирантуру поступаю», – привела шутливый диалог с сыном Хромченко.

Подписчики тепло отреагировали на новый снимок, но не упустили возможность порассуждать на тему бороды. Такое интерес к парню появился неспроста, ведь Эвелина не слишком часто балует подписчиков фотографиями с сыном Артемием.

«И не скажешь, что сын»,

«22. Мама права, надо действительно сбрить бороду»,

«У меня такое же 22-х летнее бородатое чудо. Когда при посторонних называет меня мамой – люди шарахаются. Но я уже отстала от бороды, пусть самовыражается на здоровье»,