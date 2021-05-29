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Девушка сравнила джинсы одного размера, но разных марок. И вот какой вывод она сделала

29 мая 2021 17:43
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Выбор одежды – это настоящее приключение. Приятно ходить по магазину или рынку в поисках вещицы, которая порадует глаз. Однако размер радует не всегда.

Как сообщает The Tub, британская журналистка Софи Бутчер заметила, что одежда одного и того же размера может быть как слишком велика, так и слишком мала. Тогда девушка решила провести небольшое расследование.

Девушка сравнила джинсы одного размера, но разных марок. И вот какой вывод она сделала -1

Фото: The Tub / Sophie Butcher 

Софи прошлась по магазинам и купила джинсы 38 размера восьми разных брендов. Разница между самыми большими и самыми маленькими брюками была видна невооружённым взглядом.

Девушка сравнила джинсы одного размера, но разных марок. И вот какой вывод она сделала -4

Фото: The Tub / Sophie Butcher 

Бутчер детально изучила свои покупки. Две из них девушка даже не смогла надеть, поэтому просто сразу поставила им минимальную оценку. По словам британки, они явно не соответствуют заявленным характеристикам.

Девушка сравнила джинсы одного размера, но разных марок. И вот какой вывод она сделала -7

Фото: The Tub / Sophie Butcher 

Далее четверо джинсов набрали средние баллы, а затем Софи выделила двух финалистов, один из которых набрал максимальный балл. По словам девушки, они оказались очень удобными и не полнили её. Кроме того, у этих джинсов был «весёлый» цвет.

Девушка сравнила джинсы одного размера, но разных марок. И вот какой вывод она сделала -10

Фото: The Tub / Sophie Butcher 

Подводя итог, Бутчер пришла к выводу, что все размеры условны и по ним нельзя ориентироваться. Она считает, что у производителей есть свои стандарты, которым девушки не обязаны соответствовать.

Девушка сравнила джинсы одного размера, но разных марок. И вот какой вывод она сделала -13

Фото: The Tub / Sophie Butcher 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая купила дешёвую копию дорогого платья и оказалась зла. Ведь оно не соответствовало её ожиданиям – здесь подробности.

# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

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