Девушка сравнила джинсы одного размера, но разных марок. И вот какой вывод она сделала
Выбор одежды – это настоящее приключение. Приятно ходить по магазину или рынку в поисках вещицы, которая порадует глаз. Однако размер радует не всегда.
Как сообщает The Tub, британская журналистка Софи Бутчер заметила, что одежда одного и того же размера может быть как слишком велика, так и слишком мала. Тогда девушка решила провести небольшое расследование.
Фото: The Tub / Sophie Butcher
Софи прошлась по магазинам и купила джинсы 38 размера восьми разных брендов. Разница между самыми большими и самыми маленькими брюками была видна невооружённым взглядом.
Фото: The Tub / Sophie Butcher
Бутчер детально изучила свои покупки. Две из них девушка даже не смогла надеть, поэтому просто сразу поставила им минимальную оценку. По словам британки, они явно не соответствуют заявленным характеристикам.
Фото: The Tub / Sophie Butcher
Далее четверо джинсов набрали средние баллы, а затем Софи выделила двух финалистов, один из которых набрал максимальный балл. По словам девушки, они оказались очень удобными и не полнили её. Кроме того, у этих джинсов был «весёлый» цвет.
Фото: The Tub / Sophie Butcher
Подводя итог, Бутчер пришла к выводу, что все размеры условны и по ним нельзя ориентироваться. Она считает, что у производителей есть свои стандарты, которым девушки не обязаны соответствовать.
Фото: The Tub / Sophie Butcher
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