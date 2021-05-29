Девушка сравнила джинсы одного размера, но разных марок. И вот какой вывод она сделала

Выбор одежды – это настоящее приключение. Приятно ходить по магазину или рынку в поисках вещицы, которая порадует глаз. Однако размер радует не всегда.

Как сообщает The Tub, британская журналистка Софи Бутчер заметила, что одежда одного и того же размера может быть как слишком велика, так и слишком мала. Тогда девушка решила провести небольшое расследование.