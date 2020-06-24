Чем кормят фламинго, чтобы сохранить их розовый цвет?

Если белорусской дичью вас не удивить, отправляйтесь за экзотикой в столичный зоопарк. 400 видов животных унесут вас в саванны и пустыни! Среди них – дети заката.

Совсем недавно 14 фламинго переселили из зимних вольеров в открытый бассейн, чему они несказанно рады и устраивают зажигательные танцы. В программе «Минск и минчане» рассказываем, от чего зависит цвет оперения.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Многие думают, что розовый фламинго должен быть ярко-розовый такой красивый. На самом деле, розовый фламинго с розоватым оттенком, красные или розовые крылья. В природе они питаются ракообразными, которые и дают им такую красивую окраску. Для того чтобы поддерживать в зоопарках окраску, которую мы можем, им нужно давать растительность, содержащую каротиноиды – это морковка, свеклу.

Любоваться можно, подкармливать нельзя. Исключение в зоопарке делают только для общительных копытных. Для европейских муфлонов, например, можете принести морковки и капусты. Эти бараны покоряют Альпы и поднимаются на высоту до 500 метров над уровнем моря.

Краснокнижные архары входят в число самых красивых баранов. Среди фаворитов и парочка лам – Шурик и Веснушка.

Оксана Буко:

Они нас порадовали потомством, у них родилась девочка. Вообще, ламы – это одомашненные животные, их использовали для перевозки грузов, использовался только самец. Это родственники верблюдов. Так же, как у верблюдов, у них есть мозолистые подушечки на копытцах, и они умеют плеваться.