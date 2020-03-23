А вы знали, что драники – блюдо немецкого происхождения? Автор книги «Смак беларускай кухнi» рассказывает об уникальных рецептах

Славна кухня белорусская не только драниками и мачанкой, но и книгами, где все эти вкусности описываются. Новая отечественная кулинарная книга «Смак беларускай кухні» в начале марта уехала в Россию в личную коллекцию Валентины Матвиенко. Красочный сборник старинных рецептов председателю Совета Федерации Российской Федерации подарил Александр Лукашенко во время встречи во Дворце Независимости. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии – Елена Микульчик. Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии:

Авторов трое, потому что шикарные фотографии – Андрей Щукин и великолепное издание – издатель Денис Романюк. Поэтому правильно будет сказать, что это командная работа, поэтому такая шикарная книга. Для вас было неожиданностью, что Президент вручил вашу книгу своему такому высокому гостю? Елена Микульчик:

Я, наверное, узнала об этом последней. Все посмотрели новости, прочитали в интернете, стали слать мне поздравления. Я долго не могла понять, что произошло, пока мне не прислали ссылку на видео, как Президент вручает книгу.

«Смак беларускай кухні» – название на белорусском языке, но у вас рецепты на трех языках? Елена Микульчик:

Да. Белорусский, русский, английский. И белорусский язык ведущий. Как вы пришли к идее сделать такую книгу? Как вы собирали эти рецепты? Елена Микульчик:

На сбор рецептов ушло, наверное, лет 20, может чуть-чуть больше. Я занимаюсь изучением белорусской кухни, традиционной белорусской кухни, исторической. Очень много истории. Это рецепты и истории – это отличительная черта всех изданий, в которых я принимала участие. В этой книге есть не только рецепты, а еще там есть и предыстория самого блюда? Елена Микульчик:

Обязательно. Здесь идет деление по сезонам, решила, что так будет правильно. Что праздновали, и что ели белорусы в разное время года в разных сословиях. Здесь есть рецепты, которым тысячи лет, есть рецепты еще языческого периода, и есть рецепты XVII из меню Яна III Собеского. Где вы их нашли? Елена Микульчик:

Собеского в книге Станицкого-Чернецкого – это личный повар Собеского, книжка 1682 года, именно ее Адам Мицкевич в свое время брал с собой, когда покидал Беларусь, именно на основе этой книжки написал своего знаменитого «Пана Тадеуша». Это ваш любимый рецепт? Елена Микульчик:

Да. Это, по-моему, самое вкусное, что есть в королевской кухне – архас – это очень нежный сыр. Рецепт действительно датируется XVII веком. Архас очень любил Ян III Собеский – великий князь литовский и король польский. Это натуральный афродизиак и многие уверены, что именно благодаря архасу, Собеский был очень плодовитым. У него было 13, по другим источникам 14 детей.