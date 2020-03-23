А вы знали, что драники – блюдо немецкого происхождения? Автор книги «Смак беларускай кухнi» рассказывает об уникальных рецептах
Славна кухня белорусская не только драниками и мачанкой, но и книгами, где все эти вкусности описываются. Новая отечественная кулинарная книга «Смак беларускай кухні» в начале марта уехала в Россию в личную коллекцию Валентины Матвиенко. Красочный сборник старинных рецептов председателю Совета Федерации Российской Федерации подарил Александр Лукашенко во время встречи во Дворце Независимости.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии – Елена Микульчик.
Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии:
Авторов трое, потому что шикарные фотографии – Андрей Щукин и великолепное издание – издатель Денис Романюк. Поэтому правильно будет сказать, что это командная работа, поэтому такая шикарная книга.
Для вас было неожиданностью, что Президент вручил вашу книгу своему такому высокому гостю?
Елена Микульчик:
Я, наверное, узнала об этом последней. Все посмотрели новости, прочитали в интернете, стали слать мне поздравления. Я долго не могла понять, что произошло, пока мне не прислали ссылку на видео, как Президент вручает книгу.
«Смак беларускай кухні» – название на белорусском языке, но у вас рецепты на трех языках?
Елена Микульчик:
Да. Белорусский, русский, английский. И белорусский язык ведущий.
Как вы пришли к идее сделать такую книгу? Как вы собирали эти рецепты?
Елена Микульчик:
На сбор рецептов ушло, наверное, лет 20, может чуть-чуть больше. Я занимаюсь изучением белорусской кухни, традиционной белорусской кухни, исторической. Очень много истории. Это рецепты и истории – это отличительная черта всех изданий, в которых я принимала участие.
В этой книге есть не только рецепты, а еще там есть и предыстория самого блюда?
Елена Микульчик:
Обязательно. Здесь идет деление по сезонам, решила, что так будет правильно. Что праздновали, и что ели белорусы в разное время года в разных сословиях. Здесь есть рецепты, которым тысячи лет, есть рецепты еще языческого периода, и есть рецепты XVII из меню Яна III Собеского.
Где вы их нашли?
Елена Микульчик:
Собеского в книге Станицкого-Чернецкого – это личный повар Собеского, книжка 1682 года, именно ее Адам Мицкевич в свое время брал с собой, когда покидал Беларусь, именно на основе этой книжки написал своего знаменитого «Пана Тадеуша».
Это ваш любимый рецепт?
Елена Микульчик:
Да. Это, по-моему, самое вкусное, что есть в королевской кухне – архас – это очень нежный сыр. Рецепт действительно датируется XVII веком. Архас очень любил Ян III Собеский – великий князь литовский и король польский. Это натуральный афродизиак и многие уверены, что именно благодаря архасу, Собеский был очень плодовитым. У него было 13, по другим источникам 14 детей.
Вы не только писательница, а еще повар. Вы все это готовите?
Елена Микульчик:
Абсолютно. Рецепты проверены. Много отзывов, что все рецепты настоящие, что как написано, так и получается.
Вы сейчас над чем-то работаете?
Елена Микульчик:
Да. Я задумала новую книгу сразу же, как были завершены съемки этой и началась работа над макетом. Это будет книга, посвященная шляхетской кухне. Этот пласт, который мы очень мало знаем. Это шляхетская кухня, это рецепты с литовской кухарки, потому как рецепты 854 года требуют адаптации к современности. И книги того периода XIX века не были написаны доступн, чтобы это можно было приготовить. Обязательно в книгу войдет кухня Радзивиллов. Я сейчас работаю над книгой 1888 года, это кухня Радзивиллов.
Драники – это белорусское блюдо?
Елена Микульчик:
Это блюдо немецкого происхождения, которое впервые было описано в книге Яна Шетлера «Кухар добра навучаны», которая вышла в 830 году. Там были оладьи немецкого происхождения, потому что Германия, Пруссия в то время, была первой страной, которая освоила картофель на законодательном уровне.
Больше 200 лет мы готовим драники, мы вполне можем сказать, что это наше уже – с небольшой оговоркой. Практически в каждой стране есть аналог драников.