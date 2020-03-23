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А вы знали, что драники – блюдо немецкого происхождения? Автор книги «Смак беларускай кухнi» рассказывает об уникальных рецептах

23 марта 2020 10:17
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Славна кухня белорусская не только драниками и мачанкой, но и книгами, где все эти вкусности описываются. Новая отечественная кулинарная книга «Смак беларускай кухні» в начале марта уехала в Россию в личную коллекцию Валентины Матвиенко. Красочный сборник старинных рецептов председателю Совета Федерации Российской Федерации подарил Александр Лукашенко во время встречи во Дворце Независимости.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии – Елена Микульчик.

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии:
Авторов трое, потому что шикарные фотографии – Андрей Щукин и великолепное издание – издатель Денис Романюк. Поэтому правильно будет сказать, что это командная работа, поэтому такая шикарная книга.

Для вас было неожиданностью, что Президент вручил вашу книгу своему такому высокому гостю?

Елена Микульчик:
Я, наверное, узнала об этом последней. Все посмотрели новости, прочитали в интернете, стали слать мне поздравления. Я долго не могла понять, что произошло, пока мне не прислали ссылку на видео, как Президент вручает книгу.

А вы знали, что драники – блюдо немецкого происхождения? Автор книги «Смак беларускай кухнi» рассказывает об уникальных рецептах-1

«Смак беларускай кухні» – название на белорусском языке, но у вас рецепты на трех языках?

Елена Микульчик:
Да. Белорусский, русский, английский. И белорусский язык ведущий.

Как вы пришли к идее сделать такую книгу? Как вы собирали эти рецепты?

Елена Микульчик:
На сбор рецептов ушло, наверное, лет 20, может чуть-чуть больше. Я занимаюсь изучением белорусской кухни, традиционной белорусской кухни, исторической. Очень много истории. Это рецепты и истории – это отличительная черта всех изданий, в которых я принимала участие.

В этой книге есть не только рецепты, а еще там есть и предыстория самого блюда?

Елена Микульчик:
Обязательно. Здесь идет деление по сезонам, решила, что так будет правильно. Что праздновали, и что ели белорусы в разное время года в разных сословиях. Здесь есть рецепты, которым тысячи лет, есть рецепты еще языческого периода, и есть рецепты XVII из меню Яна III Собеского.

Где вы их нашли?

Елена Микульчик:
Собеского в книге Станицкого-Чернецкого – это личный повар Собеского, книжка 1682 года, именно ее Адам Мицкевич в свое время брал с собой, когда покидал Беларусь, именно на основе этой книжки написал своего знаменитого «Пана Тадеуша».

Это ваш любимый рецепт?

Елена Микульчик:
Да. Это, по-моему, самое вкусное, что есть в королевской кухне – архас – это очень нежный сыр. Рецепт действительно датируется XVII веком. Архас очень любил Ян III Собеский – великий князь литовский и король польский. Это натуральный афродизиак и многие уверены, что именно благодаря архасу, Собеский был очень плодовитым. У него было 13, по другим источникам 14 детей.

А вы знали, что драники – блюдо немецкого происхождения? Автор книги «Смак беларускай кухнi» рассказывает об уникальных рецептах-4

Вы не только писательница, а еще повар. Вы все это готовите?

Елена Микульчик:
Абсолютно. Рецепты проверены. Много отзывов, что все рецепты настоящие, что как написано, так и получается.

Вы сейчас над чем-то работаете?

Елена Микульчик:
Да. Я задумала новую книгу сразу же, как были завершены съемки этой и началась работа над макетом. Это будет книга, посвященная шляхетской кухне. Этот пласт, который мы очень мало знаем. Это шляхетская кухня, это рецепты с литовской кухарки, потому как рецепты 854 года требуют адаптации к современности. И книги того периода XIX века не были написаны доступн, чтобы это можно было приготовить. Обязательно в книгу войдет кухня Радзивиллов. Я сейчас работаю над книгой 1888 года, это кухня Радзивиллов.

Драники – это белорусское блюдо?

Елена Микульчик:
Это блюдо немецкого происхождения, которое впервые было описано в книге Яна Шетлера «Кухар добра навучаны», которая вышла в 830 году. Там были оладьи немецкого происхождения, потому что Германия, Пруссия в то время, была первой страной, которая освоила картофель на законодательном уровне.

Больше 200 лет мы готовим драники, мы вполне можем сказать, что это наше уже – с небольшой оговоркой. Практически в каждой стране есть аналог драников.

А вы знали, что драники – блюдо немецкого происхождения? Автор книги «Смак беларускай кухнi» рассказывает об уникальных рецептах-7

# Национальная белорусская кухня # калейдоскоп # Елена Микульчик # Видеофакт

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