Академики исправились: 6 актеров-афроамериканцев номинированы на «Оскар»

Новости США. 6 из 20 актеров, номинированных на «Оскар» в этом году, афроамериканцы. Напомним, что в прошлом году в этих же номинациях не было представлено ни одного темнокожего актера. Из-за этого в социальных сетях разгорелся скандал и появились записи с хэштегом #OscarsSoWhite («Оскар» слишком белый»), а ведущего церемонии Криса Рока призывали бойкотировать премию.

Академия в ответ на обвинения

пообещала разнообразить состав жюри,

чтобы впредь поддерживать многонациональное разнообразие претендентов на премию.

В номинации «Лучшая мужская роль» шанс получить «Оскар» есть у двукратного победителя этой премии Дензела Вашингтона («Ограды»), а среди женщин на награду за «Лучшую актрису» выдвинута Рут Негга («Лавинг»).