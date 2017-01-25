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Академики исправились: 6 актеров-афроамериканцев номинированы на «Оскар»

25 января 2017 11:23
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Новости США. 6 из 20 актеров, номинированных на «Оскар» в этом году, афроамериканцы. Напомним, что в прошлом году в этих же номинациях не было представлено ни одного темнокожего актера. Из-за этого в социальных сетях разгорелся скандал и появились записи с хэштегом #OscarsSoWhite («Оскар» слишком белый»), а ведущего церемонии Криса Рока призывали бойкотировать премию.

Академия в ответ на обвинения

пообещала разнообразить состав жюри,

чтобы впредь поддерживать многонациональное разнообразие претендентов на премию.

В номинации «Лучшая мужская роль» шанс получить «Оскар» есть у двукратного победителя этой премии Дензела Вашингтона («Ограды»), а среди женщин на награду за «Лучшую актрису» выдвинута Рут Негга («Лавинг»).

Академики исправились: 6 актеров-афроамериканцев номинированы на «Оскар»-1

Кадр из фильма «Ограды»

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» представлены 3 актрисы – Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»). В аналогичной номинации среди мужчин поборется за «Оскар» актер Махершала Али («Лунный свет»). В подтверждение того, что нынешний «Оскар» не «слишком белый», среди номинантов также есть британский актер индийского происхождения – Дев Патель («Лев»).

Кроме индивидуальных номинаций

фильмы «Ограды», «Лев», «Лунный свет», «Скрытые фигуры» могут побороться за основной приз церемонии

–  «Лучший фильм».

Премия пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе.

Автор: Шкет Елизавета

# Фотофакт # калейдоскоп # Дензел Вашингтон # Оскар 2017. Новости

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