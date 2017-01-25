«Голливуд – это не центр мира»: фильм Кончаловского «Рай» не попал в список номинантов на «Оскар»

Новости России. Режиссерская работа «Рай» Андрея Кончаловского не попала в окончательный список номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В своем комментарии ТАСС режиссер заявил, что

свой самый дорогой приз он уже получил –

это премия кинокритиков и киноведов России «Белый слон», потому что критики в стране строгие и разнузданные.

Андрей Кончаловский, режиссер:

Не попал, ну и слава Богу. Голливуд – это не центр мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» сильно переоценен».