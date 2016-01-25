Бойкот «Оскара»: жена Уилла Смита и режиссер Спайк Ли не придут на церемонию вручения

Новости США. В день Мартина Лютера Кинга две выдающиеся личности афро-американского происхождения объявили о своем решении бойкотировать предстоящий «Оскар» из-за отсутствия разнообразия среди номинантов, сообщает CNN. Кинорежиссер Спайк Ли и актриса Джада Пинкетт-Смит разместили на своих страницах в социальных сетях сообщение о том, что они не будут присутствовать на церемонии, которая состоится 28 февраля. «Оскар» стали критиковать после того, как были объявлены номинанты, и оказалось, что уже второй год подряд на премию номинированы только белые актеры. Спайк Ли, кинорежиссер (запись в Instagram):

Мы не можем поддерживать эту премию. Без обид… Но как такое возможно, чтобы второй год подряд все 20 номинантов в актерской категории были белыми? О других категориях я уже молчу. 40 белых актеров за два года. Неужели мы не умеем играть?! Какого черта!

По словам Кинга, наступает момент, когда нужно занять позицию, которая не является ни безопасной, ни политической, ни популярной, но надо принять это, потому что совесть подсказывает, что это правильно. Ли - режиссер таких фильмов, как «Делай как надо!» и «Малколм Икс», в которых затрагивается тема расовых конфликтов.

Ли заявил, что «настоящая борьба» с расизмом в Голливуде направлена не на саму премию «Оскар», а на офисы руководства голливудских студий и телевидения, где решают судьбу проектов. Спайк Ли, кинорежиссер (запись в Instagram):

Люди, дело в том, что нас там нет, и пока там не будет представителя наших меньшинств, номинанты на «Оскар» всегда будут белыми. В видео, опубликованном на Facebook, Пинкетт-Смит заявила, что в этом году не будет даже смотреть «Оскар» по телевизору. Ее мужа Уилла Смита рассматривали в качестве претендента на «Оскар» за роль в фильме «Сотрясение», однако в номинации он не оказался. Джада Пинкетт-Смит, актриса, жена Уилла Смита:

Мольба о признании или даже просьба принижает наше достоинство и приуменьшает нашу силу. А мы люди с достоинством, мы сильные люди.

После объявления списка стало известно, что чернокожие претенденты на «Оскар», в числе которых был Идрис Эльба, снявшийся в фильме «Безродные звери», звезда «Крида» Майкл Джордан, режиссер-сценарист того же фильма Райан Куглер и весь актерский состав биографической картины «Голос улиц», не были удостоены номинации. После этого в социальных сетях появился хештэг #OscarsSoWhite («Оскар» - такой белый), который быстро стал популярным.