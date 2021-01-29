Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»

Человек-легенда. В мире белорусской науки его имя знает каждый. Доктор, профессор, академик. В списке регалий пополнение: Владимир Енокович Агабеков удостоен звания – «Ученый года». Скромность большого человека подкупает с первых минут. Владимир Енокович светить орденами не любит, но похвастаться, разумеется, есть чем.

В арсенале правительственных и научных наград имеются медали имени академика Эмануэля, академика Степанова, золотая медаль Академии наук. Но настоящим своим достижением считает Институт химии новых материалов, которым руководил более 20 лет. Слава о научной альма-матер разлетелась по СНГ и все это, по словам нашего героя, благодаря его сотрудникам.

Владимир Агабеков, академик, обладатель звания «Ученый года НАН Беларуси – 2020»:

Мы занимаемся физической химией, сейчас создаем инновационные материалы различного функционального назначения и для фармацевтики, и для полиграфии, и для машиностроения, и для нефтеперерабатывающей промышленности – во всех отраслях.

В родном городе Грозный он оставил воспоминания о детстве, школьную золотую медаль и мечты о дипломатии. Карьеру единственного сына родители видели в научной сфере. Так судьба забросила в Беларусь. Здесь будущий ученый окончил химико-технологический факультет Гродненского нефтяного института и вот уже полвека служит белорусской науке.

Владимир Агабеков:

Мое глубокое убеждение в том, что в Беларуси должно развиваться малотоннажная химия. Наукоемкие материалы, которые были сделаны на отечественном сырье. Они будут использоваться и как импорт-замещающий, и как подготовленные для экспорта. Мы сделали модифицированное волокно арселон – это наша разработка, которая повысила кислородный индекс до 32, оно почти что не горючее. Среди направлений научных исследований нашего героя – возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы, новые многофункциональные материалы.

Владимир Агабеков:

Самое главное, что я открыл – это влияние строения пероксидных и алкильных радикалов в реакционной способности в реакциях с кислородсодержащими соединениями. Открыл реакцию влияния стерического фактора на реакционную способность. Протекание химических реакций в двумерно-организованных системах – это я сделал впервые в Беларуси.

Секрет его успеха прост – люби то, что делаешь. Владимир Агабеков:

Если ты хочешь что-то сделать, то сделай, а самое главное – не завидуй никому.