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Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»

29 января 2021 08:51
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Человек-легенда. В мире белорусской науки его имя знает каждый. Доктор, профессор, академик. В списке регалий пополнение: Владимир Енокович Агабеков удостоен звания – «Ученый года». Скромность большого человека подкупает с первых минут. Владимир Енокович светить орденами не любит, но похвастаться, разумеется, есть чем.  

Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»-1

В арсенале правительственных и научных наград имеются медали имени академика Эмануэля, академика Степанова, золотая медаль Академии наук. Но настоящим своим достижением считает Институт химии новых материалов, которым руководил более 20 лет. Слава о научной альма-матер разлетелась по СНГ и все это, по словам нашего героя, благодаря его сотрудникам.    

Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»-4

Владимир Агабеков, академик, обладатель звания «Ученый года НАН Беларуси – 2020»:
Мы занимаемся физической химией, сейчас создаем инновационные материалы различного функционального назначения и для фармацевтики, и для полиграфии, и для машиностроения, и для нефтеперерабатывающей промышленности – во всех отраслях.  

Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»-7

В родном городе Грозный он оставил воспоминания о детстве, школьную золотую медаль и мечты о дипломатии. Карьеру единственного сына родители видели в научной сфере. Так судьба забросила в Беларусь. Здесь будущий ученый окончил химико-технологический факультет Гродненского нефтяного института и вот уже полвека служит белорусской науке. 

Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»-10

Владимир Агабеков:  
Мое глубокое убеждение в том, что в Беларуси должно развиваться малотоннажная химия. Наукоемкие материалы, которые были сделаны на отечественном сырье. Они будут использоваться и как импорт-замещающий, и как подготовленные для экспорта. Мы сделали модифицированное волокно арселон это наша разработка, которая повысила кислородный индекс до 32, оно почти что не горючее.  

Среди направлений научных исследований нашего героя – возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы, новые многофункциональные материалы.  

Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»-13

Владимир Агабеков:
Самое главное, что я открыл это влияние строения пероксидных и алкильных радикалов в реакционной способности в реакциях с кислородсодержащими соединениями. Открыл реакцию влияния стерического фактора на реакционную способность. Протекание химических реакций в двумерно-организованных системах это я сделал впервые в Беларуси.  

Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»-16

Секрет его успеха прост – люби то, что делаешь.    

Владимир Агабеков:    
Если ты хочешь что-то сделать, то сделай, а самое главное – не завидуй никому.  

Академик Владимир Агабеков: «Сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой»-19

У Владимира Еноковича на жизнь большие планы. 

Владимир Агабеков:  
Моя цель – чтобы мои ученики переросли меня. Принести стране пользу, сейчас нужно, чтобы страна развивалась, чтобы наука была производительной силой.  

# Наука # калейдоскоп # Мария Кронда # Фотофакт # Ученые

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