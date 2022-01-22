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А жених против не был? Девушка вышла замуж за розовый цвет после 40 лет отношений

22 января 2022 14:10
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Женщина вышла замуж за розовый цвет после того, как встречалась с ним более 40 лет. Такая свадебная церемония оказалась первой в своём роде.  

Как сообщает Daily Mirror, Киттен Кей Сера стала известна миру благодаря своей одержимости розовым цветом. В 2018 девушка потратила более миллиона долларов, чтобы сделать весь дом и гардероб в любимых оттенках.  

А жених против не был? Девушка вышла замуж за розовый цвет после 40 лет отношений -1

Фото: instagram.com/kittenkaysera  

Для церемонии бракосочетания она выбрала пышное розовое платье. На торжество девушка приехала на автомобиле того же цвета. Все угощения, даже сам свадебный торт, были посвящены жениху Киттен. В конце праздника девушка надела на себя кольцо, продемонстрировав серьёзность своих намерений.  

А жених против не был? Девушка вышла замуж за розовый цвет после 40 лет отношений -4

Фото: instagram.com/kittenkaysera  

Отношения возлюбленные начали, когда блогерше было 20 лет. В тот день Киттен собиралась на вечеринку. Не зная, какой наряд ей подойдёт, девушка выбрала розовый топ и такого же цвета юбку, туфли и аксессуары.  

А жених против не был? Девушка вышла замуж за розовый цвет после 40 лет отношений -7

Фото: instagram.com/kittenkaysera  

Но, похоже, у недавно вышедшей замуж блогерши появилась конкурентка. Узнать, кто ещё смотрит на мир сквозь розовые очки, можно здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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