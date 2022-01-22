А жених против не был? Девушка вышла замуж за розовый цвет после 40 лет отношений
Женщина вышла замуж за розовый цвет после того, как встречалась с ним более 40 лет. Такая свадебная церемония оказалась первой в своём роде.
Как сообщает Daily Mirror, Киттен Кей Сера стала известна миру благодаря своей одержимости розовым цветом. В 2018 девушка потратила более миллиона долларов, чтобы сделать весь дом и гардероб в любимых оттенках.
Фото: instagram.com/kittenkaysera
Для церемонии бракосочетания она выбрала пышное розовое платье. На торжество девушка приехала на автомобиле того же цвета. Все угощения, даже сам свадебный торт, были посвящены жениху Киттен. В конце праздника девушка надела на себя кольцо, продемонстрировав серьёзность своих намерений.
Фото: instagram.com/kittenkaysera
Отношения возлюбленные начали, когда блогерше было 20 лет. В тот день Киттен собиралась на вечеринку. Не зная, какой наряд ей подойдёт, девушка выбрала розовый топ и такого же цвета юбку, туфли и аксессуары.
Фото: instagram.com/kittenkaysera
Но, похоже, у недавно вышедшей замуж блогерши появилась конкурентка. Узнать, кто ещё смотрит на мир сквозь розовые очки, можно здесь.