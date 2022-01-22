А жених против не был? Девушка вышла замуж за розовый цвет после 40 лет отношений

Женщина вышла замуж за розовый цвет после того, как встречалась с ним более 40 лет. Такая свадебная церемония оказалась первой в своём роде.

Как сообщает Daily Mirror, Киттен Кей Сера стала известна миру благодаря своей одержимости розовым цветом. В 2018 девушка потратила более миллиона долларов, чтобы сделать весь дом и гардероб в любимых оттенках.