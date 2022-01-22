Как выбрать пластического хирурга и почему он может отговорить от операции?

Влада Родовская, корреспондент:

Доброе утро. Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к пластическому хирургу.

Игорь Мишута – пластический хирург, онколог высшей квалификационной категории, стаж работы – более 20 лет. Стажировался в Германии, Испании, Латвии, России. Влада Родовская:

Расскажите, как вы выбрали для себя эту специализацию.

Игорь Мишута, пластический хирург, онколог высшей квалификационной категории:

Дело в том, что пластическая хирургия – это та отрасль белорусской медицины, которая существует сравнительно недавно. Потому что очень большое количество лет пластической хирургией занимались врачи самых разных специальностей: челюстно-лицевые хирурги, реконструктивные хирурги, онкологи. Я пришел в пластическую хирургию из онкологии. Влада Родовская:

Сколько занимает путь от медицинского института до первой пластической операции? Игорь Мишута:

В хирургии я больше 20 лет. Когда-то давно я начинал работать в Могилевской областной больнице, после перебрался в Минск. Большую часть хирургической карьеры я работал в онкологии. Я работал в крупнейшем онкологическом центре Беларуси – Республиканском научно-практическом центре онкологии имени Александрова, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделением.

Влада Родовская:

Какая операция самая популярная? Игорь Мишута:

Есть определенная когорта операций, которые популярны не только в Беларуси, но и во всем мире. Это в первую очередь коррекция груди, маммопластика, которая включает в себя и уменьшение, и подтяжку, и увеличение молочных желез. Это липоскульптура, которая включает в себя не только удаление жира, липосакцию, но еще и липофилинг – добавление жира в те зоны, где его не хватает. Это ринопластика, коррекция носа. Это коррекция возрастных изменений лица, которая включает в себя операцию, которая в народе называется подтяжкой лица, а также блефаропластику. Влада Родовская:

Ваше мнение: станет ли когда-нибудь пластическая операция такой же процедурой, как поход к стоматологу? Игорь Мишута:

Я считаю, что пластическая хирургия сейчас развивается очень динамично. И в будущем, конечно же, появятся совершенно новые операции, которые позволят с минимальными разрезами, минимальной реабилитацией достигать хорошего эстетического результата. Влада Родовская:

Как выбрать хорошего хирурга?

Игорь Мишута:

Я считаю, что в первую очередь нет таких понятий – «хороший» либо «плохой» хирург. В пластической хирургии есть понятия «ваш хирург» либо «не ваш хирург». Вы должны изучать портфолио, отзывы. Частично играет роль так называемое сарафанное радио. Но главным образом вы поймете, ваш или нет это хирург, то же самое хирург поймет для себя в плане пациента, на очной консультации. Вы поделитесь своей проблемой, он предложит какие-то пути решения тех вопросов, которые у вас есть. Вполне возможно, что на первой же консультации вы не очень-то поймете какие-то нюансы, которые будут связаны с вашей операцией. Ни в коем случае это не говорит, что вам не стоит посетить других хирургов, поговорить с ними. В итоге вы поймете, что на самом деле будет вам необходимо, доверитесь этому человеку. После этого можно продолжать работать. Влада Родовская:

Как минимизировать риск того, что ожидания не совпадут с реальностью? Игорь Мишута:

В первую очередь сделать так, чтобы ожидания были реальны. Чтобы человек понимал, чего он хочет. Потому что один из очень серьезных моментов в пластической хирургии – когда у пациента есть завышенные ожидания от операции. В большинстве случаев хирург отказывает в проведении этой операции. Потому что одно дело, когда на самом деле есть определенные показания к ее проведению и хирург видит, что помощь вполне реальна, что возможно помочь, что мы получим хороший эстетический результат и человек будет счастлив. Если же не устраивает какая-то полоска кожи, складочка, то и радость от такой операции не будет большой. Влада Родовская:

Вы когда-нибудь отговаривали от пластической операции?